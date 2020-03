Amici 19, Gabry Ponte contro la Celentano: clamorosa richiesta

Amici 19, Gabry Ponte contro la professoressa Alessandra Celentano: la clamorosa richiesta del giudice alla produzione del talent show

Il talent show più seguito della televisione Italiana è arrivato alla sua 19 esima edizione. E da due settimane è approdato in prima serata su Canale 5 dalle 21:25, con una giuria davvero d’eccezione. Oltre ai sei professori di ballo e canto: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Stash, Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini; quest’anno la giuria ha tre personalità di spicco e di grande rilevanza nel nostro panorama musicale e cinematografico, stiamo parlando di Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Loredana Bertè. Sin dai primi istanti è stato chiaro a tutti che la giuria ha opinioni molto distanti sugli allievi, rispetto a quelle maturate dai professori in questi mesi. In particolare, un episodio è saltato all’occhio di tutti durante la seconda puntata del serale. La prof Celentano ha infatti accusato la giuria di essere totalmente incompetente in materia di ballo e per tanto non sarebbe in grado di esprimere un giudizio corretto, quanto il suo. Le parole della professoressa non sono andate molto a genio alla giuria, e neanche alla var, con cui si è innescato un’aspro conflitto. Gabry proprio in seguito alla discussione con la maestra ha deciso di avanzare una richiesta molto particolare alla produzione.

Gabry Ponte non ci sta, la clamorosa richiesta contro la prof Celentano

Gabry Ponte non ha preso molto bene l’accusa mossa dalla professoressa Celentano, tanto da prendere in considerazione l’idea di cambiare qualcosa nel sistema di votazione durante la terza puntata del serale. Il giudice, infatti, ritiene che non si debba per forza essere dei professori di danza per poter capire l’emozione scaturita da un artista. In sostanza il deejay ha deciso di mandare un video agli allievi della scuola di Amici, in cui dichiara: “Noi siamo chiamati a valutare quello che vediamo, sulla base delle nostre personali esperienze artistiche. È importante capire questo perché una presa di posizione di questo tipo rischia di screditare il ruolo della giuria agli occhi dei ragazzi, e ancora peggio rischia di minare la credibilità di chi questa giuria l’ha composta e l’ha preposta a valutare queste esibizioni…

Che ripeto, da parte della giuria devono essere valutate in maniera responsabile e svincolate da giudizi, pregiudizi e storicità del percorso di formazione dei ragazzi. Per questo motivo ho deciso di fare questo video, per chiedere alla produzione che la prossima puntata di ragazzi comprese quelle della fase di eliminazione vengano valutate esclusivamente da me, da Loredana e da Vanessa.” Non ci resta che aspettare per capire quali saranno le intenzioni della produzioni. ciò che è certo è che i professori stanno già iniziando ad esprimere le loro opinioni al riguardo.