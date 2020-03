Amici 19, Vanessa Incontrada mostra di avere dei dubbi seri sugli allievi del Talent Show: l’incredibile proposta alla produzione

Questa nuova edizione del talent più amato della televisione italiana sta riscuotendo un enorme successo, sebbene sia arrivato appena alla sua seconda puntata del serale. Settimana scorsa durante la seconda puntata abbiamo assistito ad una scena davvero singolare. La maestra Alessandra Celentano dava degli incompetenti non solo alla giuria scelta da Maria, ma anche alla Var, formata da Cannitto e Vessicchio. Le sue parole hanno turbato profondamente, sia Gabri Ponte, che Vanessa Incontrada. Se il primo ha deciso di chiedere alla produzione che la terza puntata sia giudicata esclusivamente dalla giuria, la Incontrada ha voluto focalizzarsi fondamentalmente sui ragazzi. In particolare, Vanessa, si è sempre interessata moltissimo ai tre ballerini di questo serale di Amici: Valentin, Javier e Nicolai. La Spagnola vede in Valentin un vero e proprio talento, fatto di emozioni ed espressività, tutto il contrario di quanto sostenuto dalla Celentano.

Amici 19, Vanessa Incontrada ha dei dubbi sugli allievi e chiede un esame per tre

Vanessa Incontrada decide di inviare una lettera ai tre ballerini di questo serale di Amici 19 per spiegare tutte le sue perplessità. L’attrice e conduttrice, infatti, non si trova in accordo con le parole della professoressa Celentano, circa la sua competenza in materia di ballo, e per questo motivo chiede alla redazione di poter vedere una comparata tra i tre ragazzi, durante il girone di eliminazione. In tale messaggio la Incontrada diceva così: “Le mie considerazioni e le mie perplessità riguardano soprattutto l’espressività e la capacità di riempire la scena, e credo che almeno in questo ambito la maestra Celentano non possa dire che non ho competenze. Io credo che per qualsiasi artista che salta su un palcoscenico danzatori compresi, ovviamente sia fondamentale essere espressivi, saper raccontare una storia o far arrivare le emozioni attraverso la propria arte. E’ per questo ho chiesto una prova comparata per tutti e tre i ballerini rimasti, che si tratta di una coreografia nella quale ciascuno di voi dovrà impersonare lo stesso protagonista maschile di un famosissimo film. Dovrete dimostrare le vostre capacità espressive e di saper entrare in un personaggio, quindi la mia richiesta è che tutti e tre facciate questa coreografia all’interno di un girone per determinare il passaggio alla prossima puntata.”

Parole molto forti quelle di Vanessa, che hanno lasciato non poco perplessi i tre ballerini, che ovviamente accettano l’impegno e decidono di dare il massimo per dimostrare all’attrice tutto il proprio talento.