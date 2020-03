Qualche ora fa, Antonella Clerici ha scritto un vero e proprio messaggio di speranza per il Coronavirus: le parole da brividi sui social.

Si è esposta più volte Antonella Clerici riguardo al Coronavirus. Appena diffuso il decreto della zona rossa in tutta la Lombardia, la conduttrice televisiva non ha perso occasione di fare un appello ai suoi sostenitori: restare a casa. Ecco. È proprio questo che, in questi ultimi giorni, il Governo ci sta chiedendo di fare. Restare a casa per evitare che il Covid – 19 si diffonda ancora di più nella nostra penisola. Ed è per questo motivo che, come raccontato anche in nostri recenti articoli, sono stati davvero numerosi i personaggi pubblici che hanno voluto dare la loro testimonianza ai loro sostenitori. A partire da Alessia Marcuzzi. Fino a quello di Miriam Leone. Ma non solo. Perché, pochissime ore fa, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha voluto condividere, sul suo canale social ufficiale, un vero e proprio messaggio di speranza per questa situazione davvero surreale.

Antonella Clerici, il messaggio di speranza per il Coronavirus

In un momento del genere, le parole di Antonella Clerici sono davvero di aiuto. Come raccontavamo precedentemente, pochissime ore fa, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha voluto condividere, sul suo canale social ufficiale, un vero e proprio messaggio di speranza. Come ben sapete, la situazione italiana a causa del Coronavirus non è affatto facile. Non è un caso, infatti, che, durante la conferenza stampa di ieri sera, il premier Giuseppe Conte ha interdetto la ‘zona protetta’ per tutta la nostra penisola. È proprio per questo motivo che il messaggio della conduttrice televisiva dona, senza alcun dubbio, un leggero sollievo. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Ecco. È proprio questo il messaggio che Antonella Clerici, in una circostanza surreale, drammatica e difficile per il nostro paese, ha voluto condividere sul suo canale social ufficiale. ‘Primavera arriverà’, scrive l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco a corredo di alcune immagini che riprendono il guardino della sua abitazione ricco di alberi in fiore. Perché, in fondo, è questo che accadrà. Prima di poter rivedere il sole, bisogna sempre toccare il fondo. Speriamo soltanto al più presto!

Il dettaglio di casa sua che non è passato inosservato

Qualche giorno fa, Antonella Clerici si è mostrata in collegamento da casa sua nello studio di Porta a Porta. Adagiata comodamente su una poltrona posizionata nel suo soggiorno, la conduttrice televisiva mostrava alle spalle una libreria ricca di quadri ed, ovviamente, di premi. Ecco. È proprio in questo momento che alcuni dei suoi sostenitori non hanno potuto fare a meno di notare un ‘particolare’ dettaglio.