Antonio Zequila, parla la sorella: “Sono dalla parte di Adriana Volpe”, le parole a Domenica Live.

L’attuale edizione del Grande Fratello Vip è ricca di sorpresa e colpi di scena. Tra gli argomenti più ‘caldi’ della Casa c’è, senza dubbio, il presunto flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Il napoletano sostiene di avere avuto, tanti anni fa, una storia piuttosto ‘intima’ con la Volpe, che, però, nega a spada tratta. La conduttrice parla di conoscenza e di un caffè insieme, al massimo. Ma Zequila, stanco di passare per bugiardo, ha lasciato intendere che tra i due ci fosse stato molto di più. Qual è la verità? Con ogni probabilità, non lo sapremo mai. Ma nell’ultima puntata di Domenica Live, ha voluto dire la sua anche la sorella di Antonio Zequila, che ha difeso il fratello, ma solo in parte. Ecco le sue parole.

Antonio Zequila, parla la sorella: “Mio fratello non è un bugiardo”

Antonio Zequila e Adriana Volpe sono stati insieme? Per lui si, per lei proprio no. Chi dice la verità? Non è così facile stabilirlo: le versioni dei due concorrenti del GF Vip sono molto contrastanti. A intervenire sulla questione è stata anche la sorella di Zequila, che ha parlato durante l’ultima puntata di Domenica Live. “Io sono molto dispiaciuta dell’accaduto, perché Antonio è un gentiluomo, ma in questo caso non lo è stato. Queste cose non si dicono e io come donna mi sento ferita, sono dalla parte di Adriana”. Parole forti quelle della sorella di Zequila, che si schiera dalla parte della Volpe, sottolineando come Antonio avrebbe dovuto restare in silenzio. Ma alla domanda di Barbara D’Urso “tuo fratello avrebbe mentito?”, la sorella di Antonio è apparsa molto chiara: “Io non ho detto che mio fratello ha mentito, non so cosa sia vero, so solo che Antonio non è un bugiardo. Per me non ha detto una bugia, ma ribadisco non è stato elegante”.

Insomma, Zequila non è un bugiardo, per la sorella, che lascia intendere di credere alla versione del fratello. Che, però, doveva evitare di dirlo apertamente in tv. E voi, cosa ne pensate della questione?