Coronavirus | Ballando con le Stelle cambia le regole: ecco le novità introdotte dagli autori per contrastare l’emergenza che l’Italia sta affrontando.

Il pubblico attende con ansia l’inizio della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, slittata a causa dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Il programma condotto da Milly Carlucci dovrebbe partire il prossimo 28 marzo, sempre su Rai Uno, salvo novità. Ma per far sì che tutto vada per il meglio e che nessuno dei protagonisti corra rischi, gli autori e la conduttrice hanno introdotto nuove regole, stravolgendo un po’ la struttura classica del programma: siete pronti a scoprire cosa cambierà?

C’è grande attesa per la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, che dovrebbe cominciare il prossimo 28 marzo. Il pubblico aspetta di conoscere tutti i concorrenti che si metteranno in gioco in questa stagione. Milly Carlucci sta alimentando la curiosità intorno al cast di questa edizione, pubblicando sulla pagina Instagram ufficiale del programma tutte le informazioni sui concorrenti, comprese anche le loro sagome. In questo modo la conduttrice sta tenendo viva l’attesa. Ma non solo. In vista dell’inizio del programma, gli autori e la Carlucci hanno deciso di introdurre una serie di nuove regole e precauzioni per contrastare l’emergenza Coronavirus. A quanto pare, tutti i concorrenti, i giudici e i ballerini sono già a Roma e sono stati messi al sicuro. L’unica eccezione è Selvaggia Lucarelli, che ha preferito non muoversi da Milano e parteciperà al programma in collegamento da casa sua.

Per quanto riguarda la gara, invece, i ballerini non potranno toccarsi e si esibiranno mantenendo la distanza di un metro, con tanto di delimitazione disegnata sul pavimento. Inoltre, è stata aggiunta una seconda sala relax per le coppie, in modo tale che in attesa di esibirsi, i concorrenti non saranno ammassati in una sola stanza.