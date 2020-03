Benedetta Rossi, cos’è successo il giorno in cui la sua vita è cambiata

Benedetta Rossi, come è nato tutto? Da dove è partita e cos’è successo, quel giorno, quando il suo lavoro divenne proprio quello che fa adesso

Benedetta Rossi è ormai una delle cuoche più amate e seguite d’Italia. Su Food Network, canale 33 del digitale terrestre, le sue video ricette sono le più apprezzate. Un successo enorme quello che ha interessato lei e suo marito Marco. Tutto è nato nel 2011. Tutto un po’ per caso. Non avevano, entrambi, alcuna idea di business online in mente. Quando si sposarono, comprarono un casale perché Benedetta – come dice – si innamorò di un albero che si trovava lì, in giardino (quello che appare sempre alla fine di ogni sua puntata in tv). Convinsero il contadino a vendergli il terreno e… eccoli lì, adesso. Marco provava a fare l’imprenditore, col sogno di investire in un hotel in Costa Rica. Poi, però, accadde quello che li ha portati a tutto questo successo.

Benedetta Rossi, come e quando è nato tutto?

Come è diventata quella che è adesso? Insomma, non che sia cambiata tanto da quando ha iniziato. In un’intervista sul Corriere della Sera leggiamo che non ama definirsi food blogger o youtuber. Benedetta è una di quelle a cui i follower chiedono di non cambiare mai perché la sentono molto ‘vicina’ a loro. Ma come è nato tutto? “Avevamo ristrutturato il nostro casale e avevamo cominciato a produrre saponi che vendevamo su Internet. Intanto continuavo a pubblicare le ricette. A un certo punto crescevano in un modo pazzesco. E il ragazzo che ci aiutava da un punto di vista tecnico ci ha suggerito di non perdere una simile occasione. Ha registrato e creato il sito Fattoincasadabenedetta. Non fosse per lui…”.

Ecco, è cominciato così tutto. Da quel giorno, non si sono più fermati. Adesso, Benedetta lavora tanto e Marco la aiuta e la sostiene. Il lavoro li gratifica e gli dà la carica giusta, ogni giorno, per continuare. E’ un po’ la storia di chi arriva praticamente dal nulla, raggiunge un successo incredibile e ciò nonostante resta coi piedi per terra.