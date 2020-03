Bianca Berlinguer: età, figlia, e il compagno senatore

Cosa sappiamo su Bianca Berlinguer, il marito, l’età, la figlia e la sua vita privata prima di arrivare a Cartabianca.

Va in onda questa sera, martedì 10 marzo una nuova puntata di Cartabianca il programma di Bianca Berlinguer. Le anticipazioni ci permettono di sapere che, al centro della puntata, ci sarà il Decreto deciso dal Governo Conte che vuole lo stop e la chiusura in qualche modo dell’Italia, invitando la popolazione a rimanere a casa per cercare di bloccare il prima possibile la diffusione del virus e, almeno, rallentare il contagio. Ma chi è Bianca Berlinguer la giornalista che conduce questo programma di approfondimento televisivo? Cosa sappiamo su di lei? È sposata? Ha figli?

Bianca Berlinguer: età e lavoro

Bianca Berlinguer nasce a Roma nel 1959 ed è figlia dello storico Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano. Si è laureata in lettere e ha iniziato subito a lavorare come giornalista prima in piccole testate, poi nel 2009 dopo anni di gavetta è diventata direttrice del TG3.

La vita privata della conduttrice di Cartabianca: chi è suo marito?

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo poco perché Bianca Berlinguer è molto riservata. Sappiamo però che è convolata a nozze due volte. Prima con Stefano Maroni e poi con Luigi Manconi, senatore e suo attuale marito. Per chi non lo conoscesse è nato a Sassari nel 1984 e, oltre ad avere una laurea in Scienze Politiche è anche docente di sociologia. Oltre alla figlia Giulia, avuta con Bianca Berlinguer, ha anche altri due figli nati da una precedente relazione. Sappiamo poi che ha dei gravi problemi di vista.

Altre sue curiosità riguardano l’amore per un cane lupo che aveva da bambina e, una volta adulta, ne ha regalato uno identico alla figlia e l’hanno chiamato Macchia. Inoltre ha vinto il Premio Batani, uno dei riconoscimenti più importanti nel mondo giornalistico, ma fama o meno non ama proprio essere intervistata.