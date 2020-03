Bianca Guaccero, come sta e quando torna in tv? L’annuncio

Bianca Guaccero ancora assente, l’annuncio sulle sue condizioni e su quando potrebbe tornare è appena arrivato su Instagram

Bianca Guaccero è stata lontana dagli studi televisivi per un problema di salute. La conduttrice doveva tornare su Rai 2 con Detto Fatto nella giornata di martedì 10 marzo. La bella conduttrice pugliese non è tornata. I suoi telespettatori sono stati molto in apprensione nelle ultime ore, soprattutto dopo l’annuncio in cui spiegava il motivo di questa assenza. “Una gastroenterite mi ha messa ko”, ha scritto su Instagram. Non era in trasmissione neanche venerdì, quando si è recata a Napoli per fare le prove di Una storia da cantare. La 39enne non è apparsa neppure venerdì scorso, quando è dovuta correre a Napoli per le prove di Una storia da cantare, programma che ha condotto con Enrico Ruggeri. E adesso? Dov’è finita la nostra Bianca? Tranquilli. E’ stata lei stessa ad avere la premura di comunicare a tutti come sta.

Bianca Guaccero, l’annuncio su Instagram

Ormai non la vediamo in televisione da giovedì 5 marzo. Ancora non sappiamo quando tornerà in televisione, ma almeno il post che ha pubblicato su Instagram ha tranquillizzato tutti: “Grazie per tutti i messaggi che mi avete scritto… oggi un pochino meglio. Spero di ritornare in settimana. Vi voglio bene”.

Volto rilassato e sereno, con quel sorriso meraviglioso che la contraddistingue, Bianca Guaccero ha fatto sapere che va un po’ meglio con la gastroenterite. Ringrazia tutti per i messaggi d’affetto che sono arrivati in questi giorni e sottolinea che spera di tornare in tv in questa settimana. Per cui, se vi state chiedendo quando tornerà, possiamo dire che la conduttrice nutre la speranza di tornare nei prossimi giorni. Dovremo ancora fare un po’ a meno di lei. Sentiremo la sua mancanza, ma almeno sappiamo che sta bene e che si è ripresa almeno un po’.