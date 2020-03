Coronavirus, la splendida iniziativa di Gianna Nannini: “Vi aspetto”

Per affrontare la quarantena del Coronavirus, Gianna Nannini ha promosso una splendida iniziativa: ecco il suo annuncio su Instagram

Il temibile virus cinese ha messo in ginocchio anche l’Italia. Diverse le regioni colpite gravemente: dalla Lombardia al Veneto, fino all’Emilia Romagna e il Piemonte. Nessuna regione è esente dal contagio. Proprio per questo motivo, il governo ha deciso di dichiarare l’intero paese “zona protetta”. Gli italiani, dunque, dovranno limitare i propri spostamenti, uscendo di casa solo per lavoro, per problemi di salute o per andare al supermercato. Inizia la quarantena obbligatoria per milioni e milioni di italiani, promossa dall’inno “Io resto a casa“. Come impegnare questo tempo chiuso nella propria abitazione? Alcuni personaggi noti stanno promuovendo delle splendide iniziative, tra queste vi è Gianna Nannini.

Coronavirus, la splendida iniziativa di Gianna Nannini

Anche la Nannini si è unita al coro di “Io resto a casa“. La cantante ha pubblicato un post sul suo account Instagram per sensibilizzare gli italiani e soprattutto per promuovere una splendida iniziativa. Sul popolare social network, la Nannini ha esordito: “La cosa brutta di questo virus è la solitudine. Ognuno di noi deve mettere a disposizione qualcosa di suo per la comunità“. La Nannini, dunque, ha proposto la sua idea: “Io sono a Milano e voglio organizzare delle serate di rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza“. La cantante, attraverso gli strumenti social adoperati anche dalle scuole in questi giorni, vuole organizzare dei mini live per far sentire la propria vicinanza ai suoi fan. “L’essere umano deve ripartire dalla sua debolezza, dalla sua fragilità, per scoprire nuove cose dimenticate, senza farsi attanagliare dalla paura”.

L’appuntamento è per giovedì 12 marzo alle ore 16. Chiunque volesse seguire in diretta la cantante, dovrà connettersi sul profilo Instagram della Nannini. La cantante avvierà una diretta con i suoi fan. Una splendida iniziativa per fronteggiare l’emergenza.