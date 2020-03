Coronavirus, da Stefano De Martino a Lorenzo Insigne: l’appello sui social per le donazioni all’ospedale Cotugno di Napoli.

Sono giorni difficili, questi, per l’Italia. L‘emergenza Coronavirus ha messo letteralmente in nostro Paese, che, da ieri sera, è stato dichiarato ‘zona protetta’ per tutto il territorio.In particolare, sono gli ospedali ad essere giunti quasi al collasso: troppi malati che necessitano della terapia intensiva, ma troppi pochi posti. E sono tanti i vip che, in questo momento di difficoltà, hanno approfittato della loro grande notorietà per aiutare, in modo particolare, proprio gli ospedali. Nelle ultime ore, alcuni personaggi molto noti e amati di Napoli hanno pubblicato sui propri profili social un post per invitare i followers a donare per l’ospedale Cotugno. Tra questi, anche l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne e il conduttore Stefano De Martino. In seguito, l’appello pubblicato su Instagram.

Coronavirus, da Stefano De Martino a Lorenzo Insigne: “Insieme contro il Covid-19”

“Il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Cotugno di Napoli ha bisogno del nostro aiuto…Restiamo uniti, restiamo a casa”. Con lo stesso post su Instagram, Stefano De Martino e Lorenzo Insigne hanno invitato i loro followers ad aiutare l’ospedale napoletano ad affrontare l’emergenza Coronavirus. Una donazione interamente devoluta alla terapia intensiva dell’ospedale partenopeo, dove ogni giorno aumentano i casi di pazienti affetti da Coronavirus. Un’immagine stilizzata del Vesuvio in un cuore e sullo sfondo il mare: “Insieme contro il Covid-19”. Ecco il post pubblicato sui social:

Nella didascalia al post, tutti i dati per effettuare la donazione, interamente destinata al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli. Un piccolo grande gesto, in un momento in cui, più che mai, l’unione fa la forza. I post sono stati invasi dai commenti dei fan, che hanno apprezzato l’invito, unendosi in un unico grande abbraccio virtuale. Insieme contro il Covid-19.