Arriva l’annuncio sul David di Donatello 2020: slitta la cerimonia della 65esima edizione, ecco la nuova data e quando andrà in onda su Rai Uno

La sessantacinquesima edizione del David di Donatello era pronta, ma l’emergenza Coronavirus ha fatto slittare anche quella. Il temibile virus proveniente dalla Cina ha messo in ginocchio anche l’Italia. Nessuna regione è esente dal contagio e il governo ha deciso di proclamare l’intero paese come “zona protetta”. Le scuole e le università resteranno chiuse fino al 3 aprile, così come le manifestazioni sportive che sono state sospese o rinviate. Il Coronavirus ha cambiato anche la programmazione televisiva: alcuni programmi stanno andando in onda senza pubblico, altri invece sono stati sospesi. L’Accademia del Cinema – David di Donatello è stata obbligata dunque a rinviare la sessantacinquesima edizione.

David di Donatello 2020: la nuova data

Il prossimo 3 aprile sarebbe dovuta andare in onda la sessantacinquesima edizione del David di Donatello. L’emergenza Coronavirus, però, ha costretto l’Accademia del Cinema a rinviare la cerimonia. Questo il comunicato: “L’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello annuncia che sarà sospesa la cerimonia di assegnazione dei premi prevista per il prossimo 3 aprile”. La decisione è stata presa in comune accordo con la Rai, che da alcuni anni detiene i diritti televisivi della manifestazione. Il comunicato poi prosegue: “è stata presa la decisione di rinviare l’evento al giorno venerdì 8 maggio, nel comune intento di mantenere la celebrazione del nostro cinema, senza perdere di vista l’evoluzione dell’emergenza sanitaria”. La cerimonia andrà in onda, come già sottolineato, su Rai Uno e sarà condotta, come lo scorso anno, da Carlo Conti.

Il cinema, purtroppo, ha subito un crollo significativo a causa del Coronavirus. Gli italiani infatti, dovendo evitare i luoghi affollati, preferiscono non recarsi nelle sale cinematografiche. Le vendite al box office hanno subito un crollo vertiginoso. Alcune uscite dei film, inoltre, hanno subito una variazione.