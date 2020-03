Continua l’emergenza Coronavirus ed anche Diletta Leotta è a casa in rispetto del decreto: pochissime ore fa, l’appello social ai suoi fan.

Sono davvero tantissimi i Vip che, in seguito al decreto emanato da Conte di restare a casa, stanno rispettando fedelmente queste nuove regole. In alcuni dei nostri recenti articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato di Alessia Marcuzzi che, dopo il caso positivo all’interno della redazione de Le Iene Show, ha dimostrato ai suoi fan di essere rimasta a casa in compagnia di sua figlia Mia, o anche Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Qualche ora fa, inoltre, è arrivato anche il messaggio di Diletta Leotta. È sera, quasi dopo cena, quando la giornalista sportiva di Sky si riprende sul suo divano di casa con addosso una fantastica coperta di pile. Resterà in casa da oggi fino a quando ce ne sarà bisogno, Diletta. Ed è questo che la giovane siciliana consiglia e raccomanda anche ai suoi sostenitori. Ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta a casa per il Coronavirus: il rispetto del decreto

Si è fermato tutto. L’emergenza Coronavirus, purtroppo, è continuata. E, dopo un iniziale decreto del Governo di considerare la Lombardia come zona rossa, ieri sera il premier Giuseppe Conte lo ha esteso a tutta la nostra penisola. Bisogna stare a casa. Bisogna limitare il più possibile la diffusione di questo Covid – 19, in modo che, molto presto, ci rialzeremo. Lo sa bene anche Diletta Leotta. Che, pochissime ore fa, si è ripresa all’interno della sua casa per rispettare al massimo ciò che è stato stabilito. È bellissima come sempre, Diletta. Anche in tenuta ‘casalinga’, la conduttrice sportiva di Sky mostra apertamente il suo fascino. Tuttavia, questa volta, il messaggio che vuole lanciare è davvero importante: state a casa.

‘Ciao ragazzi, io sono a casa sul mio divanone e con il mio plaid’, così iniziano le diverse Instagram Storie caricate sul suo canale social ufficiale. Sottolineando, successivamente, quanto sia importante rispettare le regole di prevenzione e, soprattutto, essere uniti in questo momento così complicato per il nostro paese. ‘Permettiamo al personale sanitario di svolgere il proprio lavoro. Dobbiamo essere responsabili: restiamo a casa’, conclude la Leotta.

Esperienza da brividi sulla neve

Qualche giorno fa, Diletta Leotta, in compagnia di Daniele Scardina, è stata sulla neve. Il soggiorno è stato fantastico. Come è stata da brividi un’esperienza vissuta con il suo insegnante. Dopo giorni di ‘piste semplici’, la conduttrice sportiva si è divertita e catapultata in una pista ‘nera’. Eppure, se l’e cavata davvero alla grande. Diletta è stata davvero bravissima. Ma c’è qualcosa che, però, non sa fare? Ne dubitiamo!

Per ulteriori news su Diletta Leotta –> clicca qui