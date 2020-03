Elisa De Panicis allo specchio: gonna corta e gambe chilometriche, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip incanta i suoi followers con degli outfit meravigliosi.

Elisa De Panicis è diventata ormai nota al grande pubblico da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip. La modella è stata poche settimane nel reality ma è riuscita comunque a lasciare il segno e a far parlare molto di sé. Proprio per alcuni commenti sul suo conto è stato infatti squalificato Salvo Veneziano, e tanto si è parlato anche del suo passato flirt con Andrea Denver, accusato da Elisa di non essere sincero. Ma non è tutto. La bellezza di Elisa ha colpito decisamente gli uomini della casa e tutto il pubblico. Oggi l’influencer è super seguita sui social, dove conta ben 1 milione di followers, e pubblica sul suo profilo Instagram tutto quello che fa, ma soprattutto condivide spesso e volentieri foto che mettono in evidenza le sue curve mozzafiato. Poco fa, ad esempio, ha condiviso una serie di stories in cui provava diversi abiti allo specchio, mostrando le sue gambe davvero da urlo: scopriamole insieme!

Elisa De Panicis incanta i followers: gonna corta e gambe chilometriche allo specchio, ecco i video

Elisa De Panicis sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella modella ed influencer, nonché ex concorrente del GF Vip, ha un corpo mozzafiato e lo mostra senza problemi anche sui social, dove incanta spesso e volentieri i suoi followers. E’ successo anche poco fa, con le ultime stories che ha condiviso sul suo profilo, nelle quali è intenta a provare degli abiti in un negozio di Firenze. Gli outfit scelti da Elisa sono da urlo e soprattutto mettono in evidenza le sue gambe chilometriche, perché quasi tutti sono caratterizzati da gonne particolarmente corte. La De Panicis, inoltre, si specchia facendo movimenti sinuosi che ‘infiammano’ il video. Insomma, è impossibile non impazzire davanti a tanta bellezza!

Elisa e il Coronavirus: l’ironia che ha scatenato la polemica

Elisa De Panicis è stata ultimamente al centro delle polemiche per alcune storie Instagram in cui parlava dell’emergenza Coronavirus con ironia, scherzando sul fatto che il Nord Italia avesse più contagiati rispetto al Sud. Le sue parole non sono piaciuto a gran parte dell’opinione pubblica, tanto che Elisa è stata ‘bacchettata’ anche da Barbara D’Urso durante una puntata di ‘Live’ e ha chiesto poi scusa pubblicamente per le sue dichiarazioni, sottolineando però che la sua voleva essere solo ironia.