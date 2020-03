Emma Marrone, splendida iniziativa: cosa si inventa in diretta coi follower

Emma Marrone si impegna fino in fondo, la sua è una splendida iniziativa: vediamo cosa si inventa in diretta coi follower su Instagram

Una splendida iniziativa, quella di Emma Marrone, che parla ai suoi follower di Instagram in una diretta organizzata (al volo). Un gesto da ammirare, perché in questo modo dimostra a tutti che è a casa, proprio come tutti gli altri (almeno si spera) perché le nuove direttive vietano di uscire se non per stretta necessità. Pertanto, cosa fare quando si è a casa? Sì, per alcuni può essere un grosso sacrificio, ma è doveroso e tanto vale trovare il modo giusto per passare il tempo in modo creativo. E chi potrebbe essere più creativa di un’artista come Emma? Forse, nessuno l’aveva ancora mai vista ai fornelli. Ebbene, a quanto pare, la cantante se la cava anche con i dolci. Insomma, questo è da vedere. Dovrebbe invitarci a casa sua (tutti, anche se un po’ per volta) per assaggiare quello che prepara!

Emma Marrone, meravigliosa iniziativa su Instagram: il dolce in diretta coi follower

Dobbiamo impegnarci, tutti. Anche Emma Marrone fa la sua parte. Resta a casa, si mette ai fornelli e prepara un bel dolce. Intanto, però, vuole intrattenere i suoi follower. In questo modo, aiuta tutti a passare il tempo. Magari, chi è sul letto con lo smartphone a portata di mano, si mette a seguire la sua diretta e viene intrattenuto in un modo molto simpatico.

E’ la volta, questa, di una sua fan napoletana. Una fan che invita anche sua madre a prendere parte alla diretta con Emma Marrone. Anche se un po’ incredula, inizialmente, poi la signora si apre in un dialogo con la cantante: “Stiamo a casa, che dobbiamo fare?”, ed Emma risponde: “Se stiamo a casa adesso, passa prima questo momento. Altrimenti non passa mai”. Poi, spiega cosa sta facendo in cucina: “Mi sono inventata una torta da fare in casa con gli ingredienti che ho disponibili. La chiamo ‘a sentimento’, perché ci metto quello che ho”. Appena si stacca il collegamento, passa ad infornare la torta: “Tra un po’ inforno la mia opera d’arte. Secondo me viene bene”. E’ il momento di rimboccarsi le maniche, bisogna fare attenzione alla torta adesso. Così, saluta i follower e annuncia: “Se è buona, dirò che è buona. Se è una ciofeca, dirò che è una ciofeca. Però me la mangerò lo stesso”.