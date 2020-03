Fedez e Rovazzi, aria di riavvicinamento? Il gesto dei due vecchi amici sui social non è passato inosservato. Diamo un’occhiata.

L’Italia sta affrontando un momento estremamente delicato per via del Coronavirus e la cosa più importante ora è restare uniti. I Ferragnez, la famiglia più famosa attualmente nel nostro paese, per dare il loro contributo ha aperto una raccolta di donazioni che ha avuto un enorme successo. E’ proprio Fedez questa mattina a ringraziare tutti coloro che, da ogni parte del mondo, ha contribuito a dare un aiuto alla terapia intensiva. Tra i ringraziamenti nelle sue Instagram story è spuntato un video messaggio di un suo vecchio amico, Rovazzi: il gesto dei due cantanti non è passato inosservato. Diamo un’occhiata.

Fedez e Rovazzi di nuovo vicini: il gesto dei due ‘vecchi amici’ non passa inosservato

Accantonati gli attriti? Fedez e Rovazzi erano amici per pelle fino a quando una furiosa lite ha rotto ogni tipo di rapporto. In un momento così delicato per l’Italia è l’unione a far la forza ed i due cantanti hanno dimostrato la loro maturità nel mettere da parte l’amaro per fare del bene al paese. Questa mattina Rovazzi ha pubblicato nelle sue Instagram story un video messaggio in cui invita i suoi fan a partecipare alla donazione online avviata dai Ferragnez. “Restando a casa potete rendervi utili. Come forse già saprete, Chiara e Federico hanno avviato una donazione online per rinforzare le terapie intensive del San Raffaele di Milano” spiega il rapper. Fabio ha così deciso di sostenere l’iniziativa del suo vecchio amico condividendo il link della raccolta fondi. Fedez ha così ‘respostato’ il messaggio del suo ex amico e collega ed ha ringraziato.

Il gesto non è chiaramente passato inosservato: la loro amicizia si è improvvisamente interrotta tempo fa e mai più nessuno li ha visti avvicinarsi. In un’intervista il rapper, marito della Ferragni spiegò il motivo della separazione. Dopo quanto accaduto questa mattina, potrebbe esserci un piccolo spiraglio che apre alla pace?