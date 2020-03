Giovanni Floris, età, moglie e figli del famoso conduttore televisivo

Quanti anni ha Giovanni Floris, chi è sua moglie, chi sono i suoi figli e cosa sappiamo sulla vita privata del conduttore.

Giovanni Floris è uno dei volti televisivi più noti nel mondo dell’informazione e conduce, ormai da diverso tempo, il programma di approfondimento DiMartedì su La7. Lo vediamo sempre dalle nostre case, serio e impegnato nell’informazione. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Floris è sposato? Quanti anni ha? Ha dei figli? Vediamo insieme da dove è iniziata la sua carriera televisiva, giornalistica e gli esordi della sua carriera.

La carriera lavorativa di Giovanni Floris

Classe 1967, Floris, si è diplomato al liceo classico e ha proseguito poi il suo percorso di studi in Scienze Politiche alla LUISS di Roma. Già dai tempi dell’università ha collaborato con diversi giornali importanti come L’Espresso, Il Messaggero o l’Avanti. Inizia poi la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia e dopo aver superato l’esame viene assunto nel 1996 dal Giornale Radio Rai conducendo diversi appuntamenti come i GR del mattino e vivendo anche l’esperienza dell’inviato in Giappone, Thailandia e Cina… tanti anche i momenti storici vissuti in prima persona da Floris come la nascita dell’Euro, il G8 di Genova e gli attacchi terroristici dell’11 settembre a New York. Nel 2002 inizia a condurre Ballarò e, da quel momento, ottiene la notorietà televisiva e viene riconosciuto anche dal grande pubblico. Dopo molti anni, nel 2014, Floris abbandona la RAI e passa invece a LA7 con la trasmissione DiMartedì.

Chi è la moglie di Floris?

Entrando nel vivo della sua vita privata, per quanto possibile, sappiamo che Giovanni Floris è sposato con Beatrice Mariani dalla quale ha avuto due figli, Fabio e Valerio. Beatrice, classe 1967, è nata a Roma e ha trasformato la sua passione per i libri in un lavoro.

È infatti autrice di romanzi, ma ha anche intrapreso diverse carriere lavorative in servizi sia privati che pubblici è ha anche lavorato presso l’università La Sapienza di Roma trasferendosi anche a New York sempre per lavoro.