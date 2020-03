GF Vip, Michele Cucuzza aggiornerà i concorrenti sul Coronavirus: cosa accadrà nella Casa del reality di Canale 5.

L’emergenza Coronavirus si fa sempre più forte in Italia e, inevitabilmente, ha sconvolto anche i palinsesti tv. Molte trasmissioni Mediaset sono state sospese, per lasciare spazio all’informazione di testate di attualità in diretta. Ma alcuni programmi, come il Grande Fratello Vip, proseguono. Non senza sconvolgimenti. Per evitare ogni tipo di contagio, infatti, nella casa sono state annullate le visite: nessuno, tra amici, parenti o ex concorrenti, può entrare dall’esterno. È stato Alfonso Signorini, qualche settimana fa, ad informare i concorrenti sulla situazione in Italia. Una situazione che,però, negli ultimi giorni è peggiorata notevolmente. Il GF Vip, quindi, con una nota ufficiale ha annunciato che i ragazzi sono stati nuovamente aggiornati sull’emergenza Coronavirus: è stato Michele Cucuzza, con un video messaggio, a comunicare loro quanto sta accadendo nel nostro Paese.

Grande Fratello Vip: Michele Cucuzza aggiorna i concorrenti sull’emergenza Coronavirus

Il Grande Fratello comunica, con una nota pubblicata sul profilo ufficiale di Instagram, che Michele Cucuzza ha aggiornato i concorrenti sull’emergenza Coronavirus. Lo ha fatto attraverso un video messaggio. Inoltre, agli abitanti della Casa è stata mostrata anche la conferenza stampa di ieri sera di Giuseppe Conte, durante la quale ha decretato l’intera nazione ‘zona protetta’. In seguito, sono stati mostrati filmati inviati dai parenti ai vari vip. Ecco il comunicato apparso sulla pagina del GF Vip proprio poco fa:

Una decisione inevitabile, quella degli autori del Grande Fratello, data l’emergenza sanitaria, sempre più seria, che sta interessando il nostro Paese. La prossima puntata del reality, nel frattempo, andrà in onda domani sera. Con ogni probabilità, Alfonso Signorini condurrà da Milano mentre gli opinionisti Pupo e Wanda Nara interverranno in collegamento rispettivamente da Firenze e Parigi.

Le reazione dei concorrenti

I concorrenti, inevitabilmente, non hanno reagito bene alla notizia. Nonostante le rassicurazioni dei familiari attraverso i video, c’è chi, come Antonio Zequila, è stato molto vicino a mollare, non sentendosi più dell’umore giusto, dato quello che accade fuori. Paola non trattiene le lacrime nel sentire la voce dei parenti, dopo mesi, così come Andrea Denver, Sossio Aruta e Fernanda Lessa. “Siamo come la Cina all’inizio”, afferma Sossio. Ma ci pensa Fabio Testi a dare carica ai suoi coinquilini, sottolineando come, in un momento così difficile per gli italiani, il GF potrebbe rappresentare un importante intrattenimento: “Il messaggio ci è arrivato, la gente è a casa e ha bisogno di essere divertita e intrattenuta. Però deve cambiare il registro e che la regia ci desse direzioni”, aggiunge Testi