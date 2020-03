Martina Fusco, ex protagonista de La Pupa e il Secchione, ha raccontato alla redazione di Sologossip un retroscena su Paolo Bonolis: cosa dichiara.

Non ha bisogno di presentazioni, Martina Fusco. Dapprima come concorrente della scorsa edizione di Ciao Darwin ed, in seguito, de La Pupa e il Secchione, la giovane napoletana ha cavalcato l’onda del successo. Complice, senza alcun dubbio, una ‘particolare’ frase durante lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma anche la sua smisurata bellezza. Lunghi capelli neri, occhi verdi e una forma fisica da invidiare sono alcune delle caratteristiche principali che racchiudono alla grande il suo fascino. Inutile, quindi, informarvi che, sul suo canale social ufficiale, la bella Martina vanta di un seguito clamoroso. Ed è per questo motivo che la redazione di Sologossip ha deciso di contattarla in esclusiva per voi che siete i nostri più cari ed affezionati lettori. In queste intensa e piacevole chiacchierata, Martina ha raccontato tutto. A partire dai suoi progetti futuri, la sua carriera e, soprattutto, un inedito retroscena su Paolo Bonolis. E, soprattutto, chi è stata la sua più grande fonte di ispirazione. Ecco cosa dichiara.

Martina Fusco de La Pupa e il Secchione: il retroscena su Paolo Bonolis

Sei di origini napoletane, sei giovanissima e, da quanto appreso dal web, vivi ancora con la tua famiglia: con chi dei tuoi genitori sei più legata? ‘Con mia madre. Lei è identica a me sia caratterialmente che fisicamente’; Se ti chiedessi di utilizzare tre aggettivi per descriveresti, quali useresti? ‘Snob, ma sono super simpatica: non faccio subito amicizia, devo prima conoscere. Sono molto determinata: o scelgo il bianco o il nero, per me non esiste il grigio. Ed, infine, carismatica’; Sei seguitissima ed amatissima soprattutto sui social: secondo te, qual è il segreto del tuo successo? ‘Il mio aspetto fisico, perché mi seguono molto uomini che donne. Ma penso anche il mio carattere. Perché sono molto spontanea, non ho vergogna di niente. Ogni cosa che devo dire, la dico. Se mi dicono domani di fare un calendario, lo faccio’; Secondo te, quanto conta essere bella nel mondo dello spettacolo? ‘Conta la presenza. Per me conta molto la presenza’; Hai un tuo idolo o, addirittura, un modello a cui ti ispiri? ‘Sono sincera: da piccola vedevo tutte le modelle che erano in televisione, ad esempio Belen, e dicevo a mia madre: ‘Un giorno devo andare in televisione, mi devono guardare tutti e tutti mi devono conoscere’. Infatti, io sono giovanissima, ho compiuto 19 anni, quindi già ad aver partecipato a due trasmissioni televisive, per me è tanto. Ci sono riuscita. Certo, non ho mai detto di voler essere identica a Belen, ma è una fonte di ispirazione’; Prima di partecipare a La Pupa e il Secchione, hai partecipato a Ciao Darwin: come descriveresti questa tua esperienza? ‘Indimenticabile. È da lì che è iniziato tutto. È iniziato tutto per gioco e poi mi hanno proposto come figurante e ballerina in Mediaset’; Hai avuto la possibilità di avere a che fare con Paolo Bonolis: cosa ci racconti di lui? ‘È una persona simpatica, molta umana e non è finto’; Hai un particolare episodio che ti ricordi? ‘Ricordi che quando entrai in puntata a Ciao Darwin, quella in cui ho partecipato all’interno delle due schiere (Basse Vs Alte ndr), lui aveva notato che il pubblico urlava il mio nome e il mio numero e si avvicinò a me e ha detto: ‘Stai facendo un macello qui dentro’; Veniamo a La Pupa e il Secchione, cosa ti ha spinto a partecipare a questo reality? ‘Perché mi sento 90% Pupa. Però, tutti vedono la pupa una ragazza bella ed ignorante, invece no. Io ho deciso di partecipare per dimostrare che una pupa ha anche un carattere’; Seppure per una sola puntata, ti abbiamo vista in coppia con Giovanni Boni: cosa hai pensato appena l’hai visto? ‘Ho visto che era una persona genuina, giovane come me, non aveva nessun difetto. Poi mi ha fatto sentire subito a mio agio. Abbiamo stretto un’amicizia vera, non per finta’; Che rapporto hai con lui adesso? ‘Ci vediamo ancora adesso. Abbiamo un ottimo rapporto’; C’è una Pupa con cui hai più legato? ‘Ho un carattere molto difficile. Mi trovo con pochissime persone. Nella mia vita ho una sola amica e basta. Mi trovo bene abbastanza bene con loro. Non mi stanno tutte simpatiche. Sento, ad esempio, Marina, Martina, un po’ con le altre perché non abbiamo modo di vederci’; Subito dopo la fine del programma, abbiamo visto diverse pupe nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, perché tu non c’eri? Non sei stata invitata? ‘Sono sincera: dico le cose che so. È successo che all’inizio Barbara D’Urso ha scelto di invitare soltanto le finaliste. Ovviamente io, essendo la prima che sono uscita, non sono stata invitata. La seconda volta, sono state chiamate sempre le stesse. E a me è sembrato molto strano perché mi hanno detto che erano state chiamate le ragazze che avevano avuto più riscontro, ed io ho abbastanza followers e persone che vorrebbero vedere in tv. Io penso di aver dato molto di più rispetto a persone che sono rimaste fino alla fine’;

14. Ti proponessero un altro reality, quale faresti? ‘Io farei sia L’Isola dei Famosi che il Grande Fratello’,

15. Ci sveli uno dei tuoi prossimi progetti? ‘Per ora non c’è nulla di sicuro. Spero nella chiamata di qualche reality o qualcosa in tv. Punto a L’Isola dei Famosi’;

16. Ultima domanda: qual è il tuo sogno nel cassetto? ‘Lo sto realizzando già adesso. Io avrei voluto essere da sempre in televisione e al centro dell’attenzione, speriamo bene che questo sogno continuerà fino alla fine’.

di Martina Petrillo