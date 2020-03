Coronavirus | Miriam Leone, il messaggio suo social: ‘È un atto d’amore’

Coronavirus, anche Miriam Leone ha scritto un lungo ed emozionante messaggio sul suo canale social per questa terribile emergenza.

Non è un affatto periodo facile per tutta l’Italia, questo è certo. A causa della rapida diffusione del Coronavirus, tutto il nostro paese sta vivendo un clima di terrore, di paura e di ansia. Il contagio si sta diffondendo a macchia d’olio, lo sappiamo. E per garantire una maggiore assistenza a ciascun malato, il Governo ha deciso di emanare un decreto che obbliga ciascuno di noi a restare a casa affinché questa drammatica situazione si risolva al più presto. Come raccontato in diversi nostri articoli, sono tantissimi i personaggi pubblici che hanno voluto lanciare un appello ai loro sostenitori ai fini di rispettare tale regole. A partire, quindi, da Diletta Leotta ed Alessia Marcuzzi. Fino a Miriam Leone. Qualche ora fa, anche l’attrice siciliana ha voluto scrivere un messaggio sul suo canale social ufficiale. Sottolineando, inoltre, quanto sia indispensabile restare a casa in questa difficile e tragica situazione.

Miriam Leone, l’emozionante messaggio per il Coronavirus

Così come Diletta Leotta, anche Miriam Leone ha voluto scrivere un emozionante messaggio ai suoi followers riguardante il Coronavirus. Come riferito da Giuseppe Conte nel corse della conferenza stampa tenuta qualche ora fa, l’Italia è diventata tutta ‘zona protetta’. Ciò significa che al fine di limitare drasticamente il contagio da Covid – 19, tutti devono restare nelle proprio case. Ebbene si. Tranne che per motivi di lavoro, di sussistenza e di assistenza medica, ciascuno di noi deve restare nelle proprio abitazioni. Ecco. È proprio riguardante questo argomento che, pochissime ore fa, la giovane siciliana ha parlato sul suo canale social ufficiale. Ecco il toccante messaggio scritto dall’attrice:

Con questa suggestiva rosa rossa adagiato su un foglio di quaderno su cui c’è scritto: ‘Io resto a casa’, Miriam Leone ha voluto lanciare un appello ai suoi fan. Adesso, più che mai, c’è bisogno di collaborazione e, soprattutto, di restare un uniti. Ma non è finita qui. Perché a catturare l’attenzione di tutti sono anche le incredibile ed emozionanti parole che la giovane attrice scrive a corredo di questo scatto:

‘In questi giorni che non dimenticheremo mai, restare a casa è un atto d’amore per il nostro prossimo e per noi stessi’, scrive Miriam Leone. E non si può darle affatto torto. In questa situazione surreale e drammatica c’è bisogno di maggior collaborazione da parte di tutti. Soltanto in questo modo, allo scadere di questa quarantena, potremmo essere lieti di aver sconfitto questo terribile virus. E, soprattutto, potremmo ritornare alla nostra vita di tutti i giorni.