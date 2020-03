Anticipazioni Uomini e Donne, l’inaspettato gesto di Armando per Veronica: la reazione di lei spiazza

Uomini e Donne, l’inaspettato gesto di Armando Incarnato per Veronica Ursida dopo l’accusa della puntata scorsa del Trono Over: cos’è successo.

Armando Incarnato, senza alcun dubbio, è uno dei personaggi più influenti di Uomini e Donne Over. Il giovane ed aitante napoletano, infatti, è spesso al centro dello studio televisivo di Canale 5 per raccontare delle sue frequentazioni con le dame del parterre. Sono diversi anni che, come ben sapete, Armando cerca l’amore all’interno del dating show di Maria De Filippi. Eppure, fino a questo momento, nessuna donna ha fatto mai al caso suo. Nemmeno Veronica Ursida, pensate. Sembrava che tra i due fosse iniziato qualcosa di serio. Anche perché, vi ricordiamo, avevano deciso anche di uscire insieme dal programma. Eppure, sembra che qualcosa sia andato storto. Tanto che, durante la puntata scorsa del Trono Over, Armando ha anche lanciato una dura accusa nei confronti della romana. Che, tra l’altro, non è assolutamente passata inosservata nemmeno a Maria De Filippi. È per questo motivo che, nel corso della registrazione dell’8 marzo, il blog di Isa e Chia fa sapere di un importante ed inaspettato gesto di Incarnato nei confronti di Veronica. Ecco cos’è successo.

Armando Incarnato, il gesto per Veronica dopo l’accusa a Uomini e Donne

Come dicevamo precedentemente quindi, nel corso della registrazione di Uomini e Donne Over tenuta domenica 8 Marzo, Armando Incarnato ha compiuto un gesto davvero inaspettato per Veronica Ursida, sua ex fiamma nonché dama del parterre. Stando a quanto ci fa sapere il blog di Isa e Chia, sembrerebbe che il napoletano, dispiaciuto per quanto accaduto nel corso della puntata scorsa del dating show di Canale 5, abbia deciso di chiedere scusa alla bella romana. Purtroppo, più di tanto non ci è dato sapere. Dal momento che, a causa dell’emergenza Coronavirus, per la prima volta in assoluto, la puntata è stata registrata completamente a porte chiuse. Tuttavia, l’unica cosa che Isa e Chia ci tengono a sottolineare è la reazione che Veronica ha avuto di fronte alle scuse del napoletano.

Quindi, dopo l’accusa della puntata scorsa a Veronica, nel corso della registrazione dell’8 Marzo, Armando Incarnato ha chiesto scusa alla romana. Ecco, ma come avrà reagito Veronica? Stando a quanto si apprende dal blog Isa e Chia, sembrerebbe che la bella Ursida non abbia affatto accettato le scuse di Incarnato. Secondo voi, ha fatto bene?