Uomini e Donne, l’ex tronista Leonardo Greco in ospedale: “Ho la sintomatologia di questo virus”, ma i tamponi sono negativi.

Un messaggio davvero forte, quello di Leonardo Greco pubblicato sul suo profilo ufficiali di Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne si trova all’ospedale Luigi Sacco di Milano, ricoverato per una polmonite interstiziale. Il ragazzo spiega di essere stato sottoposto già a due tamponi per il Covid 19, risultati entrambi negativi. L’esito di un terzo tampone, però, è ancora in arrivo: come racconta nel post, la sintomatologia che Leonardo presenta è esattamente quella del Coronavirus che in questi giorni sta mettendo in ginocchio l’Italia. Con il suo post, l’ex tronista invita tutti a stare a casa, ribadendo che l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo non è un gioco. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne, l’ex tronista Leonardo Greco in ospedale per sospetto Coronavirus: le sue parole su Instagram

“Mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno di ossigeno per non avere problemi a respirare,ho continuamente febbre”. Parole davvero forti, quelle di Leonardo Greco. L’ex tronista di Uomini e Donne ha postato uno scatto in cui si trova in ospedale, a Milano. Come si legge nel post, a Leonardo sono stati sottoposti due tamponi per il coronavirus, risultati entrambi negativi. Ma proprio perché i sintomi dell’ex tronista sembrano essere proprio quelli del Covid 19, un terzo tampone è stato fatto questa mattina. “Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco, non è uno scherzo, non si ammalano solo i ‘vecchi'”, scrive Greco su Instagram. Ecco il post:

Una testimonianza davvero forte, quella di Leonardo Greco, che invita tutti a restare a casa e limitare il più possibile il contagio. Augurandogli una pronta guarigione, un forte abbraccio a Leonardo Greco da tutti noi di Sologossip.