Coronavirus, il discorso di Alfonso Signorini ad inizio puntata del GF Vip è davvero da brividi: cosa ha detto in diretta televisiva.

Sapevamo che sarebbe stata una puntata del Grande Fratello Vip davvero difficile. Ed, in effetti, così lo è. Soprattutto perché, a pochi istanti dalla sedicesima puntata, il premier Giuseppe Conte è intervenuto in diretta per dichiarare la chiusura di qualsiasi tipo di attività commerciale, al di fuori di generi alimentari e di farmacie, per limitare il contagio da Coronavirus. È proprio per questo motivo che, appena iniziata la diretta televisiva del GF, Alfonso Signorini ha tenuto un discorso davvero commovente. Durante il quale, non soltanto ha ripetuto una frase detta dal capo del Governo, ma spiegando anche perché, nonostante il clima di sofferenza e di terrore di queste ultime settimane, tutta la redazione del reality ha deciso di andare in onda. Ecco tutti i dettagli.

Il discorso di Alfonso Signorini sul Coronavirus ad inizio GF Vip

In diretta dallo studio di Cologno Monzese, Alfonso Signorini ha dato il via alla nuova puntata del Grande Fratello Vip. Puntata che, come dicevamo precedentemente, non è iniziata nei migliori dei modi. È proprio per questo motivo che, ancora prima di iniziare l’appuntamento di questa sera, il padrone di casa ha tenuto un discorso davvero commovente. ‘Ci siamo chiesti, io e tutti gli autori, se fosse giusto andare in onda’, così inizia a parlare il direttore di ‘Chi’. Continuando a dire, però, che la risposta è stata più che ‘ovvia’. Intrattenere gli italiani, in questo momento così particolare, ha fatto sì che si prendesse la decisione di continuare la messa in onda del programma.

‘Vogliamo essere uno stacco per fare una risata. Non è un peccato, ma riassaporiamo la vita che abbiamo perso qualche giorno fa’, così continua a palare Alfonso Signorini. Cercando, tra l’altro, di spiegare quale sarà la ‘funzione’ di questa sedicesima diretta. Infine, conclude Signorini, riprendendo le parole di Giuseppe Conte: ‘Teniamoci distanti oggi, ma per abbracciarci più forte domani’. Forza!