Belen Rodriguez sul divano, gambe in primo piano: “Che eleganza”

In questa ultima foto su Instagram, Belen Rodriguez si lascia immortalare sul divano: le sue gambe sono in primo piano e c’è chi commenta la su eleganza.

È una di quelle bellezze davvero assolute, Belen Rodriguez. Ogni sua fotografia social, non a caso, riscuote un successo davvero assoluto proprio per questo motivo. Che possa lasciarsi immortalare in costume, in tenuta da palestra o in altro, la giovanissima moglie di Stefano De Martino è sempre incantevole. E lo è, badate bene, anche in questo ultimo scatto condiviso sul suo canale social ufficiale. In suddetta fotografia, l’argentina si mostra completamente stesa sul divano. Con indosso, tra l’altro, un completo rosa confetto davvero da urlo. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un unico dettaglio: le sue gambe. Infatti, esse sono mostrate in primo piano e, soprattutto, sono davvero chilometriche. Sarà per questo motivo che, uno dei suoi cari ed affezionati sostenitori, le ha scritto un ‘particolare’ messaggio? Chi lo sa! In ogni caso, scopriamo ogni dettaglio.

Belen Rodriguez sul divano, gambe da urlo in primo piano: il commento che colpisce

Nonostante anche lei in quarantena per l’emergenza Coronavirus, Belen Rodriguez non perde mai occasione di poter condividere delle deliziose foto. La sua photogallery social, non a caso, ne è piena. E l’ultima, pensate, è stata condivisa qualche ora fa. Quando, memore dell’incredibile ed imperdibile Parigi Fashion Week, la moglie di Stefano De Martino ha voluto riproporre uno scatto davvero fantastico. Si lascia immortalare completamente stesa sul divano con indosso un delizioso completo rosa ‘confetto’, Belen Rodriguez. Ciò che suscita la particolare attenzione è un unico dettaglio: le sue gambe. Diamo uno sguardo, però, molto più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Belen si lascia immortalare completamente stesa sul divano. Ed è per questo motivo che, data la posizione ‘particolare’ delle sue gambe, non si può fare a meno di notare che esse sono davvero chilometriche. Non a caso, ‘catturano’ tutto il primo piano. Tuttavia, lo scatto sembra aver conquistato il consenso da parte dei suoi sostenitori, come sempre d’altronde. Perché, ad oggi, non soltanto sono giunti più di 126 mila likes, ma anche numerosi commenti di apprezzamento. Tra cui è spuntato questo:

‘Che eleganza’, recita il commento in questione. In effetti, come si può dire il contrario?

Come l’ha riconquistata Stefano?

Sono stati lontani per circa tre anni, Belen e Stefano. Ma quando è scoccata la scintilla? In una recente intervista per Verissimo, l’argentina ha raccontato di un’emozionante e romantica frase che il ballerino napoletano le ha detto una sera e che, giustamente, ha segnato il loro ritorno insieme. E, invece, il primo bacio? È stata lei a fare il primo passo, pensate. Durante una serata in discoteca di cui Stefano era il deejay, Belen ha raccontato di essersi ritrovata sul dj set e di averlo baciato improvvisamente in modo molto appassionato.

