Caterina Balivo non trattiene le lacrime in diretta a Vieni da Me

Caterina Balivo in lacrime a Vieni da Me dopo aver letto il messaggio del Papa per la lotta dell’Italia contro il Coronavirus. Le scuse su Instagram.

La puntata di oggi di Vieni da Me ha visto la conduttrice Caterina Balivo vivere un momento molto difficile ed emozionante. Lo studio è vuoto, accanto a lei, ma a distanza di sicurezza, ci sono i suoi colleghi, ma si sente che c’è tensione per questa situazione difficile. Seguendo e rispettando gli obblighi del Governo infatti non bisogna stare in giro, ma ripararsi in casa per bloccare la diffusione del Coronavirus e cercare di dare respiro alle strutture ospedaliere che lavorano incessantemente per salvare la vita di chi sta male.

Le lacrime di Caterina Balivo per il messaggio di Papa Francesco

Nella puntata di oggi, dopo l’intervista con Anna La Rosa che si è prestata al gioco della Cassettiera, si è iniziato a parlare ovviamente di Coronavirus. Lorenzo Farina ha letto un tweet del Papa e Caterina, assolutamente molto religiosa e legata alla figura del Pontefice si è commossa. Papa Francesco ha cinguettato: “Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza. Possiate vivere questo tempo quaresimale con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza. #Quaresima”. Un messaggio di speranza e di forza che ha commosso Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da Me si è infatti lasciata andare alle lacrime. Un momento di debolezza che ha portato Caterina ha interrompere la conduzione per potersi lavare le mani e asciugarsi gli occhi dalle lacrime. “Scusate, sono umana anch’io. Se non fossimo in diretta avrei fatto tagliare questo pezzo”. Ovviamente da casa sono arrivati tantissimi tweet riferiti a Caterina dicendo che questo momento di debolezza e di umanità è stato invece un bel momento di televisione che ha dimostrato come sia un problema comune e che la lotta per il Coronavirus sia un interesse di tutti.

Le scuse di Caterina

Subito dopo la trasmissione è arrivato il messaggio di scuse da parte di Caterina che ha scritto. “Vi chiedo scusa per il mio momento di debolezza di oggi pomeriggio dopo aver letto il tweet di Papa Francesco… sono giornate difficili un po’ per tutti noi ma stando uniti ce la faremo, ce la dobbiamo fare ❤️”