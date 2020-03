Coronavirus, Diletta Leotta: messaggio toccante per la mamma e la nonna

Coronavirus, ‘stiamo a casa’: il messaggio toccante di Diletta Leotta per la mamma e la nonna: “Dobbiamo stare unite anche se da lontano”

Diletta Leotta, conduttrice di Dazn, ha voluto pubblicare su Instagram un messaggio molto intenso dedicato a sua mamma e sua nonna. Ha postato, infatti, una foto in cui è con entrambe, ai fornelli, mentre si apprestano a cucinare. Tutte sorridenti e rilassate. La foto non è attuale, come si comprende dal testo. Le parole di Diletta Leotta sono colme di significato e toccano il cuore. Scopriamo insieme qual è la dedica che ha fatto a due donne molto importanti per lei in un momento così delicato per l’Italia intera.

Coronavirus, Diletta Leotta e il messaggio toccante per la mamma e la nonna

“Non sapete quanto mi mancate in questo momento ma è per amore e senso di responsabilità verso voi e tutti quanti noi che dobbiamo stare unite anche se da lontano. Non vedo l’ora di riabbracciarvi”: questo il messaggio della bella conduttrice su Instagram. Come sappiamo, Diletta Leotta è siciliana e probabilmente la sua famiglia è rimasta lì mentre lei è a Milano per impegni lavorativi. Avrebbe voluto stare con loro in un momento così delicato, ma il senso di responsabilità ha prevalso. Un messaggio molto positivo e da apprezzare.

La mamma di Diletta

Si chiama Ofelia Castorina la mamma di Diletta Leotta. Bionda e bella come lei, sono anche molto legate ed hanno un rapporto splendido. Una donna di classe, sempre molto elegante. E’ nata il 29 ottobre, ma purtroppo non sappiamo di quale anno.

Il commento di Daniele Toretto

A quanto pare, va avanti la relazione tra Diletta Leotta e Daniele Toretto. Ultimamente, sono anche stati in vacanza insieme, sulla neve. Al post che ha appena pubblicato Diletta, Daniele ha voluto commentare con un cuoricino. Probabilmente, sa che la sua dolce metà è un po’ giù di morale ed ha voluto contribuire a farle sapere che le sta vicino.