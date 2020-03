Coronavirus, il gesto di Eros Ramazzotti per la sua troupe lascia senza parole: l’annuncio è arrivato poco fa su Instagram, ecco cosa ha fatto il cantante.

Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia. L’ultimo decreto emanato dal Governo ha dichiarato l’intera penisola ‘zona rossa’, invitando tutta la popolazione a rimanere a casa il più possibile, a meno di uscite indispensabili, per cercare di fermare il contagio. Questa quarantena sembra portare i risultati sperati al Nord, dove tutto è cominciato. Ieri, infatti, a Codogno sono stati dichiarati zero contagi. Un ottimo risultato, dopo i numeri terribili delle scorse settimane. Tanti vip sono scesi in campo in questo momento, cercando di utilizzare la propria popolarità per spingere la gente a rispettare le normative del Governo, ma soprattutto donando fondi agli ospedali, come hanno fatto Fedez e Chiara Ferragni, ai quali si sono accodati tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. In questa situazione assurda per l’Italia, anche Eros Ramazzotti, che si trova in tour negli Stati Uniti, ha fatto un gesto molto forte: l’annuncio è arrivato poco fa su Instagram.

Coronavirus, il gesto di Eros Ramazzotti colpisce tutti: l’annuncio è arrivato poco fa

Eros Ramazzotti si trova in America dal mese di gennaio 2019 con il suo ‘Vita ce n’è Tour’, che ha letteralmente sbancato in questi 14 mesi oltre oceano. Il cantante ha utilizzato il suo profilo Instagram per fare un annuncio inaspettato, ma per lui dovuto in questo momento di grande difficoltà per l’Italia. Eros ha deciso, infatti, di interrompere il suo tour, annullando l’ultima grande data a Los Angeles, prevista per il 13 marzo. Le ultime notizie arrivate dall’Italia, infatti, lo hanno colpito particolarmente, spingendolo a non continuare la tournée per permettere a tutti coloro che hanno lavorato con lui in questi mesi di tornare a casa dalle loro famiglie.

Con questo lungo post, Eros ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad annullare l’ultima data del tour, ringraziando tutti coloro che hanno lavorato con lui a questo splendido progetto e che ora potranno finalmente tornare a casa.