La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con un annuncio importante legato al Coronavirus.

Maria De Filippi oggi nella puntata del Trono Over ha letto un importante messaggio: “Emergenza Coronavirus, dobbiamo rispettare 4 comportamenti responsabili: teniamoci a distanza di sicurezza, evitiamo contatti fisici, non frequentiamo aree affollate e laviamoci spesso le mani”. E infatti lo studio è deserto, tutti sono distanza di sicurezza di almeno un metro l’uno dall’altro e anche Tina, ironizzando, si rende conto che è tutto diverso e saluta il pubblico immaginario. Alcuni sono poi in collegamento da casa come Barbara De Santi. Dopo poco però la puntata inizia in modo normale e non mancano le liti classiche tra Gemma e Tina Cipollari.

Uomini e Donne, la sfilata e le lacrime di Gemma

La puntata però inizia normalmente con la sfilata delle donne dal titolo “Solo per i tuoi occhi”. Dopo la sfilata di Veronica è il turno di Gemma che si commuove perché è sola e non ha nessuno da guardare negli occhi. Entra così la dama che fa la sfilata e come accompagnamento invece della musica ha scelto di far sentire una lettera scritta da lei per l’amore che spera di trovare al più presto. La donna scoppia a piangere e Tina Cipollari si scatena contro di lei: “Queste parole escono dal cuore quando tu hai una storia, non quando non hai nessuno”. Gemma piange e dice: “Proprio perché non ho nessuno sto così, sono stata 15 giorni senza un numero senza nessuno. Dover fare una sfilata con questo tema mi ha commosso. Tina ma hai la sensibilità sotto i piedi”. Maria De Filippi spiega che non hanno registrato e la donna non ha ricevuto nessun numero. Interviene anche Barbara De Santi in collegamento in streaming che dichiara: “Ma io le lacrime non le vedo, non escono”. E Tina interviene: “È un dato di fatto”. Gemma è furiosa: “Delle mie lacrime non devi nemmeno parlare perché sei arida dentro”.

Maria invita Gemma a rifare la sfilata così può esprimersi al meglio, ma la donna dietro le quinte piange disperate e rientra in studio con aria disperata.