Uomini e Donne, un’ex e tanto amata tronista del dating show di Canale 5 è finalmente diventata mamma: è nata la piccola Arya, di chi parliamo.

Fiocco rosa in casa Uomini e Donne. Una tanto amata e famosa ex tronista del dating show è diventata mamma. Con un emozionante post condiviso sul suo canale social ufficiale, la giovane ha dato questo fantastico annuncio. Che, com’è giusto che sia, ha reso felici tutti i suoi sostenitori. Pensate, seppure pubblicato pochissimi istanti fa, il post social è stato bombardato da likes. E, soprattutto, di commenti di auguri per la neo coppia. La nascita di una nuova vita, si sa, è una notizia davvero fantastica. Ed è per questo motivo che questo bellissimo e fantastico quadretto familiare fa emozionare davvero tutti. Ebbene, ma di chi parliamo? Siete curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minima cosa. Vi lasciamo, però, qualche piccolo indizio. È bellissima, è giovanissima ed è super innamorata del suo Federico. Ebbene si. È proprio lei.

Uomini e Donne, ex tronista è diventata mamma: è nata la piccola Arya

Clarissa Marchese è diventata mamma. Ebbene si. Dopo nove mesi di gravidanza intensa e fantastica, l’ex tronista di Uomini e Donne ha finalmente partorito. A dare l’annuncio, come dicevamo precedentemente, sono stati i diretti interessati. Sia Federico Gregucci, marito di Clarissa, che l’ex Miss Italia hanno condiviso con i loro sostenitori, qualche istante fa, questa notizia davvero fantastica.

Clarissa e Federico, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, sono diventanti genitori della piccola Arya. Ed è proprio con questa splendida immagine familiare che i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno voluto dare la splendida notizia ai loro sostenitori. Inutile dirvi che, come dicevamo precedentemente, in un batter baleno, lo scatto ha suscitato un interesse davvero particolare. Seppure condivisa meno di 20 minuti fa, la foto in questione ha ricevuto più di 136 mila likes. E, soprattutto, diversi commenti di auguri e di congratulazioni. Eccone alcuni:

Questi ne sono soltanto alcuni, pensate. Ancora una volta, l’ex coppia di Uomini e Donne ha avuto la certezza di avere dei followers che vogliono bene ad entrambi nel vero senso della parola.

Clarissa e Federico, ve li ricordate a Uomini e Donne?

Era il 2016 quando Clarissa e Federico si conoscevano per la prima volta negli studi di Uomini e Donne. Da quel momento, non si sono più lasciati. Tanto che, nel maggio scorso, sono diventati ufficialmente marito e moglie. E qualche istante genitori della piccola Arya. Tantissimi auguri alla coppia!