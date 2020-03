GF Vip, anticipazioni sedicesima puntata di mercoledì 11 Marzo: Antonella Elia contro tutti e non solo, tutto quello che succederà questa sera.

Questa sera, mercoledì 11 Marzo, andrà in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip. Seppure, molto probabilmente, in diretta dallo studio milanese de La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini sarà al timone di un nuovo ed incredibile appuntamento del reality di Canale 5. Come raccontato in diversi nostri articoli, questa settimana appena trascorsa è stata davvero molto intensa per ciascun concorrente. Non soltanto perché, qualche ora fa, tutti loro sono stati informati dell’emergenza Coronavirus che la nostra penisola sta vivendo, ma anche per tutte le lite che sono avvenute in casa. A partire, quindi, da quella della Marino con la Elia. Fino a quella di qualche ora. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa accadrà nella sedicesima puntata di questa sera? Ecco i dettagli.

Anticipazioni Grande Fratello Vip di mercoledì 11 Marzo

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip sarà, come tutte le altre, davvero imperdibile. Anche perché, come al solito, gli argomenti che verranno trattati nel corso della sedicesima puntata di mercoledì 11 Marzo saranno numerosi e, soprattutto, più che imperdibile. Siete curiosi di conoscerli nei minimi dettagli? Ecco di che cosa parliamo:

La protagonista indiscussa sarà Antonella Elia: dopo i continui litigi con Valeria Marini e quello di qualche ora fa con Licia Nunez, l’opinionista di Piero Chiambretti sarà al centro di tutto. Alfonso Signorini, senza alcun dubbio, affronterà questo argomento. E, chissà, riuscirà mai a chiarirsi con le compagne di viaggio? Staremo a vedere!

Adriana Volpe ed Antonio Zequila: non si fa altro che parlare di questo. Tra i due gieffini ci è stato davvero un flirt pregresso? Dopo la testimonianza choc della madre dell'attore salernitano, si riuscirà a fare chiarezza su questa vicenda?

Eliminato: ovviamente, ampio spazio a tre nominati. Chi tra Fabio Tesi, Asia Valente e Sara Soldati sarà costretto ad abbandonare la casa?

Ovviamente, questi sono soltanto alcuni degli argomenti che verranno trattati in questa diretta. Ma, da come si può chiaramente vedere, ci aspetta una puntata davvero incredibile.