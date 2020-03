GF Vip, ancora una lite con parole forti nella casa tra Licia Nunez e Antonella Elia: interviene Fabio Testi, la sua reazione è inaspettata, ecco cos’è successo.

Il Grande Fratello Vip è uno dei pochi programmi che continua a regalare sorrisi e intrattenimento al pubblico in questo momento estremamente delicato dovuto all’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. I concorrenti del reality sono stati informati di quello che sta accadendo e a loro è stata data la possibilità di decidere se continuare o tornare a casa dai propri cari, i quali, però, hanno mandato messaggi di conforto e vicinanza nella casa, spingendo tutti a tenere duro e a continuare a tenere compagnia alla gente. Nella puntata di questa sera scopriremo se ci saranno conseguenze, ma intanto le liti in casa non si fermano. Antonella Elia, che è una delle grandi protagoniste di questa edizione del GF Vip, ha avuto uno scontro durissimo con Licia Nunez, l’ennesimo momento di grande tensione. Le due non si sono risparmiate parole molto forti davanti a tutti gli altri inquilini, provocando la reazione completamente inaspettata di Fabio Testi, che ha sentito di dover intervenire nella lite: ecco cos’è successo nel dettaglio.

GF Vip, lite furiosa tra Antonella Elia e Licia Nunez, Fabio Testi interviene: “Avete rotto i cog***ni!”

La notte non è stata affatto facile nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti hanno ricevuto la comunicazione di Michele Cucuzza e Alfonso Signorini su quello che sta succedendo fuori la casa e sono rimasti naturalmente turbati dalle notizie che hanno appreso. Il clima in casa, dopo il messaggio, è diventato abbastanza surreale. Non per tutti, però. Antonella Elia e Licia Nunez, infatti, hanno avuto un durissimo scontro, durante il quale sono volate offese non da poco. Antonella ha accusato Licia di essere come la Fenice, che rinasce improvvisamente dalle sue ceneri: “Si è svegliata all’improvviso”, continuava a ripetere, mentre la Nunez le rispondeva con forza: “Non riesci a mantenere la serenità nella casa neanche davanti a quello che sta succedendo. Come se la situazione non ti toccasse proprio”. La reazione della Elia non si è fatta attendere: “Sei una grande str***a, la peggiore della storia del Grande Fratello”.

Le due hanno continuato a punzecchiarsi mentre tutti gli altri inquilini assistevano in silenzio. Fabio Testi, però, a un certo punto ha sentito di dover intervenire e lo ha fatto in modo inaspettato, con grande forza: “Avete rotto i cog***ni ragazze! Basta! Abbiamo altri ca**i per la testa, finitela qui”, ha sbottato l’attore.

L’attore è rimasto molto colpito dal messaggio arrivato da Cucuzza e Signorini e ha trovato fuori luogo la lite tra Antonella e Licia in un momento tanto delicato. Siete d’accordo con lui?