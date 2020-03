Coronavirus, Francesco Giorgino commosso durante l’edizione del TG1 di ieri sera dopo la testimonianza di una dottoressa dell’ospedale di Cremona.

È una delle figure storiche del TG1, Francesco Giorgino. Da anni dietro al bancone dell’edizione delle ore 20:00, durante la puntata di martedì 10 Marzo, il conduttore si è mostrato letteralmente commosso per quanto sta accadendo in queste ultime settimane in Italia. L’emergenza Coronavirus, purtroppo, sta continuando a mietere terrore e preoccupazione a tutta la popolazione. Ed è per questo motivo che, nel corso di una conferenza stampa tenuta lunedì sera, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato zona protetta in tutto lo stivale. Il numero dei contagiati, in questi ultimi giorni, è aumentato. E per cercare di limitare il virus e, soprattutto, per evitare che il sistema sanitario italiano sia saturo è necessario un periodo di quarantena fino al 3 Aprile. È proprio di questo che, nel corso della diretta di martedì sera, Giorgino parlato al Tg1. Mandando in onda, tra l’altro, la testimonianza di una dottoressa dell’ospedale di Cremona.

Francesco Giorgino commosso al TG1 dopo la testimonianza di una dottoressa sul Coronavirus

La giovane dottoressa chiamata da Francesco Giorgino nel corso della diretta del Tg1 di martedì 10 Marzo è la stessa protagonista della foto che, in queste ultime ore, sta circolando sul web. In suddetto scatto, viene immortalato una donna, una dottoressa stanca ed esausta per le sue interminabili ore di lavoro con indosso una mascherina, occhiali protettivi e tuta. È la figura di una donna che, così come tanti altri sue colleghi, sta mettendo le sue forze per cercare di arginare questa terribile realtà del Coronavirus. È una donna che, dopo aver ricoverato un ragazzo di 23 anni per una grave polmonite e situazione respiratoria, chiede aiuto a tutta la popolazione italiana affinché se ne resti a casa per evitare la diffusione maggiore di questo contagio. ‘Aiutateci perché gli ospedali sono saturi, siamo in una situazione di estrema emergenza ed estrema necessità’, dice la dottoressa Francesca.

È proprio a questo punto che, ascoltare le parole della dottoressa, Francesco Giorgino si commuove. ‘Scusate, ma sono un po’ commosso ed emozionato per questa testimonianza’, dice il conduttore del TG1 dopo essere ritornato in onda.

Per ulteriori news sul Coronavirus –> clicca qui