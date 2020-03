Giulia De Lellis conferma la rottura con Andrea Iannone? Durante una diretta su Instagram ha usato delle parole riguardo la sua vita sentimentale che hanno lasciato poco spazio ai dubbi. Vi sveliamo tutto, subito!

Da giorni sono al centro del gossip italiano: Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati? Troppe voci di corridoio ed indizi hanno lasciato intendere questo ma nessuna conferma era mai arrivata dai diretti interessati fino ad oggi. Non si mostrano insieme sui social da tempo ed i fan hanno subito pensato al peggio. Avranno indovinato? Vista l’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia, tutti sono costretti a restare in casa ed evitare di uscire se non per ragioni valide e motivate. I personaggi pubblici, in questi giorni, stanno intrattenendo i loro fan con video e dirette tramite i loro profili Instagram: così ha fatto Giulia De Lellis questo pomeriggio. Ecco le sue parole riguardo la sua love story con il pilota di Moto GP.

Giulia De Lellis e Iannone si sono lasciati? Le parole lasciano poco spazio ai dubbi

Giulia De Lellis nel pomeriggio ha intrattenuto i suoi milioni di followers con una diretta tramite il suo profilo Instagram. Motivo della diretta era tutt’altro ma, viste le numerose domande dei fan riguardo Iannone, la romana ha preferito chiarire la situazione.

“Vi faccio intelligenti e delicati e capirete la situazione. A buon intenditore poche parole. Non mi piace dovermi giustificare, dare spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Senza che entro nel dettaglio di momenti abbastanza delicati, a buon intenditore poche parole” sono state le parole della De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi icona dei giovani nel mondo dei social e della moda. Visibilmente infastidita ha poi chiesto di passare oltre e ritornare a ‘chiacchierare’ in diretta sul make up.

Pare dunque essere in crisi la storia tra l’influencer ed il pilota di Moto GP: i due hanno iniziato a frequentarsi dopo la chiusura delle precedenti storie con Belen Rodriguez e Andrea Damante. Da qualche settimana il troppo silenzio dei due ha fatto un gran rumore: i fan sospettavano qualcosa. Le parole di Giulia confermano la crisi? Questo l’ultimo post della romana insieme al pilota:

Nonostante la vita sentimentale non sembra essere al massimo ultimamente, per l’influencer romana ci sono grandi novità in arrivo. Si tratta di un nuovissimo progetto lavorativo. Il settimanale ‘Chi’ ha rivelato una super indiscrezione: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne molto presto sarà al timone di un programma televisivo leggero ed allegro.