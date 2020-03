Giulia De Lellis ha raccontato di essere una vera e propria impedita a compiere una ‘particolare’ cosa: il messaggio ai suoi fan.

È a casa a Roma, Giulia De Lellis. E, nonostante in quarantena per l’emergenza Coronavirus, non perde occasione di poter interagire con i suoi followers. Com’è solita fare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua a condividere con loro ogni cosa. Rendendoli, quindi, partecipe di tutto ciò che fa in questi ultimi giorni. Insomma, ammettiamolo, guardare le sue Instagram Stories è, senza alcun dubbio, un ottimo rimedio per ‘sconfiggere’ l’ansia di questi ultimi giorni. Come sempre, l’influencer romana è super simpatica. Strappando, così, un sorriso a tutti i suoi sostenitori che, giorno dopo giorno, non si perdono alcun tipo di aggiornamento su di loro. Sarà successo la stessa ed identica cosa anche qualche ora fa. Quando, a tarda notte, la De Lellis ha confessato ai suoi followers di essere una vera e propria impedita. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Giulia De Lellis: ‘Sono impedita’, cosa ha fatto

Qualche ora fa, in ‘diretta’ dal balcone di casa sua, Giulia De Lellis ha promesso ai suoi sostenitori di voler caricare, molto presto, un video per tutti loro. Certo, l’influencer romana non è affatto brava con la tecnologia. Ed è per questo motivo che, in quest’occasione, ha chiesto aiuto ai suoi followers. Chiunque dei suoi fan fosse stato a conoscenza di alcune applicazioni utili al montaggio di un video, poteva farglielo presente sul suo canale social ufficiale. Ecco, sembra che l’appello ai suoi fan sia riuscito davvero. Perché, in tarda serata, Giulia ha raccontato di aver ricevuto tantissimi messaggi privati, ma di non essere riuscita in ugual modo a montare il video.

‘Raga, sto provando in tutti i modi a montare questo video da sola, ma ve lo giuro sono impedita. Ce la sto mettendo veramente tutta, con tutte le app che mi avete consigliato. Boh, forse stanotte ce la farò. È difficilissimo per me’, queste le parole che Giulia De Lellis utilizza per descrivere la sua scarsa ‘capacità’ nell’ambito della tecnologia. Tuttavia, seppure con un leggero ‘ritardo’, sembra che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia riuscita nel suo intento. Qualche ora fa, infatti, ha raccontato di essere riuscita a montare il video. E di essere pronta, quindi, a renderlo noto ai suoi sostenitori. Siete curiosi di vedere cosa avrà fatto l’influencer romana? Noi non vediamo l’ora!

L’indiscrezione di ‘Chi’

Nonostante si continui a parlare di una crisi tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis, sembrerebbe che per l’influencer romana sia in arrivo una bellissima notizia. Anzi, un nuovissimo progetto lavorativo. Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che l’ex corteggiatrice molto presto sarà al timone di un programma televisivo leggero ed allegro.