Uomini e Donne, l’ex tronista Leonardo Greco ha confermato sul suo canale social ufficiale di avere il Coronavirus: il messaggio sui social.

La conferma, purtroppo, è arrivato dal diretto interessato. Qualche ora fa, l’ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco ha rivelato ai suoi sostenitori Instagram di essere in ospedale da giorni con gli stessi sintomi del Coronavirus. Ma che, dopo essersi sottoposto a ben due tamponi risultati negativi, era in attesa del terzo. In questo post condiviso sul suo canale social ufficiale, il giovane milanese ha, infatti, raccontato di avere problemi a respirare. E, nonostante l’esito dei primi due tamponi completamente negativi al Covid-19, continuava a lamentare una polmonite interstiziale e gravi difficoltà a respirare. Per questo motivo, era in attesa dell’esito del terzo tampone. Ecco. I risultati sono arrivati e, come raccontato dal diretto interessato dal suo ultimo post social, è risultato positivo. Leonardo Greco, quindi, ha il Coronavirus.

L’ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco ha il Coronavirus

Pochissime istanti fa, come dicevamo precedentemente, Leonardo Greco ha avuto la conferma di essere affetto da Coronavirus. Tramite un suo post condiviso sul suo canale social ufficiale, l’ex tronista ha confermato di aver contratto anche lui il Covid-19. ‘Oggi è arrivata la conferma della mia positività’, scrive Leonardo in questo messaggio social. Ma non solo. Perché fa molto di più. Dopo ave ringraziato i suoi sostenitori per tutti i messaggi giunti in queste ultime ore, Leonardo tende a sottolineare quanto questa terribile malattia possa colpire ognuno di noi. ‘Colpisce chiunque indistintamente’, scrive il bel Greco. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

‘Adesso bisogna essere uniti, volersi bene senza discriminazione’, continua il suo messaggio social Leonardo Greco. Ed, infine, conclude: ‘È una lotta che va affrontata con buon senso, intelligenza e amore’. Insomma, da come si può chiaramente capire, il messaggio è ricco di speranza. Ma, soprattutto, invita tutti a restare in casa. Soltanto in questo modo, come ben sapete, è possibile mettere alla porta il Coronavirus.

Ve lo ricordate a Uomini e Donne?

Correva l’anno 2014 quando Leonardo Greco faceva il suo debutto nel mondo dello spettacolo come tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso è stato molto intenso. Fortemente travagliato da Bubi e Diletta Pagliano, alla fine della sua esperienza televisiva, Leonardo ha scelto la giovane Pagliano. Purtroppo, però, la loro storia non è andata buon fine. Dopo alcuni anni, infatti, i due si sono detti definitivamente addio.