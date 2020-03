Uomini e Donne Over, oggi: Anna Tedesco e la polemica suo suo nuovo compagno Lucio.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è dedicata al Trono Over, ma si svolge in un momento molto particolare, ossia durante l’emergenza Coronavirus. Infatti Maria De Filippi apre la puntata spiegando le regole da rispettare. La puntata poi inizia normalmente con la sfilata delle donne, intitolata “Solo per i tuoi occhi” e non manca la bagarre tra Tina e Gemma Galgani.

Anna Tedesco e Lucio: il nuovo corteggiatore del Trono Over

Continuano poi a sfilare tutte le donne e non mancano le polemiche sulla sfilata di Anna Tedesco che si sta vedendo con un nuovo corteggiatore, Lucio, arrivato in studio da poco. Si sono conosciuti meglio per “errore” durante una cena in un ristorante in cui si sono trovati per caso.. La dama spiega che c’è stato un bacio tra i due: “Ho sentito un bacio vero, ho sentito di darglielo perché è dolce, mi sa prendere, si avvicina alla mia età, ci assomigliamo, è stata una conoscenza strana”. Gemma la attacca perché sembra che lei provi un po’ con tutti, ma Anna si difende: “Con gli altri non è stato così”. Lucio spiega: “C’è stato uno sguardo intenso, io avevo qualche remora nei suoi riguardi, ma ho lasciato andare la testa e ascoltato il cuore e gli occhi che si sono incrociati. Abbiamo ballato insieme e ho trovato una persona diversa da quello che immaginavo”. A difendere questo rapporto interviene Carlotta che spiega che guardando Lucio mentre parlava aveva gli occhi proprio commossi e belli nei riguardi della Dama. Tina Cipollari però non è convinta e pensa che i due si siano baciati ad hoc proprio per arrivare in puntata.

Dopo una polemica sul fatto che i due dovessero incontrarsi proprio a Firenze, città di Giorgio Manetti. Anna poi aggiunge: “Lucio aveva paura perché il parterre maschile ha detto un sacco di cattiverie sul mio conto. Io non mi sciolgo con tutti, ho un’età per cui so cosa voglio nella vita”.