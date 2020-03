Nel corso della diretta del GF Vip, Pupo ha letteralmente stuzzicato Wanda Nara con un’affermazione che non è affatto passata inosservata.

Una sedicesima puntata del Grande Fratello Vip davvero insolita. Non soltanto per la delicata e complicata situazione che tutta l’Italia, in queste ultime settimane, purtroppo, sta vivendo, ma anche perché, per la prima volta in assoluto, Alfonso Signorini ha condotto non da Roma, come consueto, ma da Milano. Questa è stata soltanto una delle particolarità di questo appuntamento. Perché, nello studio televisivo, non soltanto il padrone di casa era senza pubblico, come del resto altri programmi televisivi, ma era soltanto in compagnia di Pupo e non di Wanda Nara. Ecco. È proprio a lei che, di ritorno dalla pubblicata, il cantante ha lanciato una vera e propria provocazione. Ecco che cosa ha detto in diretta televisiva.

Pupo stuzzica Wanda Nara al GF Vip: cos’è accaduto

Tra Wanda Nara e Pupo si è creato un ottimo legame. Seppure non abbiano mai collaborato prima del Grande Fratello Vip, tra i due opinionisti del reality il rapporto è davvero perfetto. Quando sono in diretta i due scherzano, ridono e si divertono. Insomma, una coppia davvero perfetta. Ed è proprio per questo motivo che, nel corso della sedicesima puntata del reality, Pupo, completamente da solo nello studio televisivo, ha deciso di ‘stuzzicarla’ da lontano. Nel momento della puntata, infatti, Wanda era a Parigi. A causa dell’emergenza del Coronavirus, l’argentina non è potuta ritornare in Italia per l’appuntamento settimanale. Eppure, il suo ‘vicino di poltrona’ non ha potuto fare a meno di nominarla. Di ritorno dalla pubblicità, come dicevamo precedentemente, il cantante ha detto: ‘Voglio salutare Wanda che ci sta seguendo da Parigi’. Fin qui, tutto normale, oseremmo dire. Ma ecco come continua il suo discorso subito dopo.

‘Devo dire che lei ha sempre subito la mia vicinanza. Io sono uno che a stargli troppo vicino, è pericoloso’, continua Pupo. Immediata è stata la risposta di Alfonso Signorini. Che, compresa la vena ironica del suo opinionista ha detto: ‘Wanda abita a Milano. Quindi, sarebbe potuto scappare l’invito a casa. Qua si sogna’. Insomma, l’ha letteralmente stuzzicata. Ma come reagirà Wanda? Staremo a vedere!