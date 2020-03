Uomini e Donne, oggi Maria De Filippi è intervenuta per placare i dubbi di una possibile storia ‘segreta’ tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti.

Nella puntata di oggi 11 marzo di Uomini e Donne è andato in scena il Trono Over. Continuano le sfilate delle donne e non mancano le polemiche sulla quella di Anna Tedesco che si sta vedendo con un nuovo corteggiatore, Lucio, arrivato in studio da poco. Anna ha raccontato in puntata di aver baciato il cavaliere che sta frequentando e a cui sembra esser molto interessata. In studio durante la puntata sono emerse diverse insinuazioni: la polemica è nata dopo la notizia che i due si sarebbero incontrati a Firenze, città di Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, Anna Tedesco e Giorgio Manetti ‘amanti’? Interviene Maria De Filippi

Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno avuto molto da dire nella puntata di oggi 11 marzo di Uomini e Donne: nel pomeriggio del Trono Over i protagonisti sono stati Anna Tedesco e Lucio. I due hanno raccontato di essersi scambiati un bacio molto passionale ma ai due opinionisti la loro relazione non ha convinto affatto. La polemica è nata dopo la notizia che i due si sarebbero incontrati a Firenze, città di Giorgio Manetti: mentre la Dama provava a giustificarsi, è intervenuta anche Maria De Filippi per sottolineare il fatto che Giorgio ha una compagna e vive felice la sua storia d’amore.

“Giorgio è felice, ha una compagna, lo sento ancora. C’è stima tra noi. Sono anche amica della fidanzata, si chiama Caterina. Non l’ho mai nascosto, non c’è nulla di male” sono state le parole di Anna. La Dama ha così messo a tacere ogni dubbio, idea, degli opinionisti convinti del fatto che tra tante città, lei ha scelto la stessa di Giorgio per incontrare il suo nuovo flirt, Lucio.