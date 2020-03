Uomini e Donne Over, emergenza Coronavirus: cosa è cambiato in studio a causa dell’emergenza sanitaria scoppiata nel nostro Paese.

Domani andrà in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Finora, le puntate della trasmissione di Maria De Filippi andate in onda sono state registrate prima dell‘emergenza Coronavirus degli ultimi giorni. Prima, cioè, del decreto secondo cui nelle trasmissioni non deve essere presente il pubblico in studio. È per questo che Uomini e Donne è una dei pochi programmi in cui tutto ci sembra ancora ‘normale’. Ma, a quanto pare, ancora per poco. Dalle anticipazioni pubblicate su Witty Tv, infatti, possiamo vedere come, già nella puntata di domani, ci saranno molti cambiamenti in studio. Non sono non ci saranno spettatori, ma anche i cavalieri e le dame presenti sono molti di meno. E sono seduti alla giusta distanza l’uno dall’altro. Ecco cosa cambierà.

Uomini e Donne Over, emergenza Coronavirus: cosa è cambiato nello studio del programma

L’emergenza Coronavirus è arrivata anche a Uomini e Donne. E anche nello studio della trasmissione di Maria De Filippi troveremo importanti cambiamenti, già nella prossima puntata. Domani, infatti, andrà in onda un nuovo appuntamento del trono Over, registrato il giorno 8 marzo. Niente pubblico in studio e numero di dame e cavalieri inferiore agli altri giorni. Ma non è tutto: alcuni partecipanti, come Barbara De Santi, sono in collegamento e non in studio come sempre. Ecco il video di anticipazioni, pubblicato sul profilo Instagram di Witty Tv:

Insomma, qualcosa non cambia! Come le continue liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, una delle dame più in vista del Trono Over. Ma, come è possibile vedere dal video postato su Witty, in studio qualcosa è cambiato: le sedie sono posizionate a una distanza di almeno un metro, l’una dall’altra, e anche Gianni e Tina si sono ‘separati’.

La domanda che tutti si pongono ora è: come cambierà ancora Uomini e Donne dopo l’ultimo decreto del Governo, secondo cui sono vietati tutti gli spostamenti sul territorio? I protagonisti del programma, inoltre, provengono da ogni parte d’Italia. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per gli ulteriori sviluppi.