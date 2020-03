Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil ‘litigano’ su Instagram: “Sei uno sfigato!”, il video diventa virale, ecco cos’è successo tra i due.

Valentina Ferragni è diventata col tempo un’influencer di grande successo. Il suo profilo Instagram conta ben 3 milioni di followers e, proprio come sua sorella Chiara, anche lei è amatissima dal mondo del web. Sempre molto attiva e presente sui social, la ‘baby Ferragni’, terzogenita della famiglia dopo Chiara e Francesca, condivide su Instagram tutto quello che fa, anche se spesso ha ricevuto critiche, in particolare sul suo aspetto fisico. Incurante dei commenti e sempre pronta a rispondere per le rime, Valentina è seguita anche da tantissimi suoi ammiratori, che rimangono invece colpiti dalla sua incredibile bellezza e dalle sue forme ‘generose’. Fidanzata con Luca Vezil da oltre 6 anni, i due convivono a Milano insieme al piccolo Pablo, il loro adorato cagnolino. I due sono una coppia davvero invidiabile, ma poco fa hanno condiviso delle storie Instagram in cui hanno ‘litigato’ in diretta: ecco cos’è successo.

Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil ‘litigano’ in diretta su Instagram: “Sfigato!”, cos’è successo

Valentina Ferragni e Luca Vezil sono davvero una bellissima coppia e spesso su Instagram mostrano la loro grande complicità e l’amore che li lega da oltre 6 anni. In questi giorni di grande difficoltà per l‘Italia a causa del Coronavirus, anche loro si sono rintanati in casa insieme al piccolo Pablo, il loro cagnolino, e tengono compagnia ai loro tantissimi followers con le storie Instagram. Poco fa, ad esempio, hanno dato vita a un imperdibile siparietto, che ha molto divertito i fan. Dopo aver chiesto consiglio sulle serie Tv da vedere in questo periodo di quarantena, Valentina e Luca hanno cominciato a dare idee alla gente su cosa fare in questi giorni. Oltre a guardare la tv, hanno detto, si possono fare puzzle o giocare a carte. Proprio su quest’ultimo argomento i due hanno cominciato a ‘battibeccare’ e punzecchiarsi a vicenda.

“Non è divertente giocare a carte con Valentina, perché non è capace. Avete presente come si fa con i bambini, quando si finge di non contare bene i punti? Devo fare così”, ha detto Luca, chiaramente in tono scherzoso. “Sei proprio uno sfigato”, ha risposto Valentina con altrettanta ironia. “Dice sempre alla gente che non so giocare a carte e non so guidare, ma è solo uno sfigato, perché lo faccio benissimo”.

Il ‘battibecco’ tra i due è continuato per diversi minuti, facendo sorridere e divertire i loro tantissimi followers in un momento così difficile e delicato per l’Italia intera.