Perché Amici, Striscia la notizia e Gf Vip continuano ad andare in onda

Ci sono stati diversi stop nell’ultimo periodo per i programmi televisivi, ma Amici, Striscia la notizia e Gf Vip sono ancora lì. Sapete perché?

Coronavirus, la situazione diventa complicata per l’Italia. Il presidente Conte ha chiesto a tutta la popolazione dei sacrifici, in modo da poter ripartire meglio appena sarà tutto finito. In televisione non si parla d’altro. Diversi programmi sono stati sospesi per far spazio all’informazione. E’ giusto così. Ma chi penserà ad intrattenere i telespettatori? Sì, la stessa gente che si ritrova a dover restare a casa nell’interesse comune e nel rispetto delle regole, cosa guarderà in televisione? I programmi cosiddetti ‘leggeri’, d’intrattenimento, dove sono? Mediaset ha appena preso un’importante decisione sulla vicenda. Già, perché come è giusto dar spazio all’informazione, allo stesso tempo esiste un’esigenza, un bisogno di ‘leggerezza’ in un momento così difficile.

Mediaset ha deciso: Amici, Gf Vip e Striscia la notizia non si fermano

Ormai, siamo continuamente in attesa di comunicati. Si attendono notizie da parte del Governo sulle nuove disposizioni. Si attendono anche quelle sui programmi che saranno sospesi e quelli che invece proseguiranno. Beh, di sospensioni ce ne sono state nei giorni scorsi. Proprio oggi, Mediaset ha annunciato che Amici, Gf Vip e Striscia la notizia andranno in onda regolarmente anche nei prossimi giorni. Non ci sarà uno stop. E perché? Proprio perché la produzione vuole offrire una vasta scelta di programmi per i telespettatori. C’è bisogno di variare e di alleggerire giornate e serate che, altrimenti sarebbero davvero interminabili. C’è bisogno di normalità. Di serenità. Tutti gli italiani, in questo momento, non le hanno più. E la televisione ha la possibilità di restituirle, almeno in parte. In piccolissima parte. Un po’ come ha sostenuto anche Alfonso Signorini nel discorso d’apertura al Gf Vip. Nel comunicato si legge: “Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio di ieri sera”.

“Per questo, oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda. Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza”