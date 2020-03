C’è Posta per te va in onda sabato 14 marzo? In tanti se lo chiedono, arriva una risposta ufficiale sui social della trasmissione di Canale 5.

Sono giorni difficili, questi, per l’Italia. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il nostro Paese e, inevitabilmente, ha sconvolto anche le programmazioni dei nostri canali Tv. Molti programmi, infatti, sono stati sospesi a data da destinarsi, per dare spazio a maggiore informazione e cronaca, in un momento così delicato per la nostra nazione. In molti, a questo punto, si sono chiesti: sabato sera C’è posta per te andrà in onda regolarmente? La risposta è arrivata proprio dalla pagina ufficiale social della trasmissione di Canale 5.

C’è Posta, sabato 14 marzo: in onda l’ultima puntata della trasmissione di Canale 5

Sabato 14 marzo ci sarà C’è posta per te. E non è tutto: andrà in onda l’ultima puntata del seguitissimo show di Maria De Filippi, che da tantissimi anni tiene incollati milioni di telespettatori il sabato sera. In molti si sono chiesti se, a causa del Coronavirus, anche questa trasmissione potesse essere sospesa. Ma, come è noto, le puntate di C’è posta per te non sono in diretta, ma vengono registrate molto tempo prima. Senza dubbio prima dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese. Per chi volesse distrarsi qualche ora, quindi, una nuova puntata di C’è Posta per te è pronta a tenervi compagnia. Non sono stati ancora annunciati gli ospiti dell’ultimo attesissimo appuntamento, ma siamo certo che Maria De Filippi chiuderà col botto. Ecco il post apparso poche ore fa sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione:

Appuntamento sabato sera, alle ora 21 e 20, per l’ultima imperdibile puntata di C’è posta per te. Emozioni e risate, come sempre, sono assicurate. E tanti super ospiti speciali, pronti a fare un’indimenticabile sorpresa ai destinatari della posta. E voi, seguirete la trasmissione di Maria De Filippi?