Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, ha scritto una lettera per tutta il personale dell’azienda che lavora costantemente nonostante l’emergenza Coronavirus. Ecco il comunicato in cui ringrazia tutti.

Sono giornate molto difficili per gli italiani che stanno combattendo contro l’emergenza Coronavirus. I palinsesti tv sono di conseguenza cambiati: molti programmi sono stati sospesi, altri invece proseguono senza pubblico in studio ed adottando tutte le misure necessarie per rispettare le regole ed evitare ogni eventuale contagio. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda Mediaset ha ringraziato il personale e le risorse artistiche per il lavoro che stanno svolgendo in questo momento così delicato. Ecco le sue parole.

Coronavirus, lettera di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset: “Stringiamo i denti”

“Siamo in un momento che nessuno aveva mai vissuto prima d’ora. Tutta Italia è coinvolta in una severissima allerta sanitaria“: inizia così il comunicato scritto da Pier Silvio Berlusconi e pubblicato sui canali social dell’azienda Mediaset. L’amministratore delegato ha scritto una lettera a tutto il personale ed alle risorse artistiche che stanno lavorando costantemente, nonostante l’emergenza Coronavirus, per garantire lo svolgimento dell’attività. “Mediaset ha agito temperstivamente mettendo in atto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza di tutti noi. Ma allo stesso tempo abbiamo agito dal punto di vista organizzativo per continuare ad assicurare il funzionamento della nostra Azienda e poter fare gli editori a pieno regime anche in queste circostanze così difficili” continua l’imprenditore. Berlusconi ha voluto ringraziare a tutti coloro che stanno offrendo un ottimo lavoro ai telespettatori con servizi di informazione e di intrattenimento. “In un momento come questo dobbiamo essere orgogliosi del nostro lavoro e orgogliosi della nostra azienda. Stringiamo i denti, restiamo uniti e rispettiamo scrupolosamente tutte le regole”.

Per concludere ha parlato di Mediaset come una grande famiglia su cui poter sempre contare: “Grazie di cuore a tutti voi e mandate un abbraccio affettuoso alle vostre famiglie”. Finisce così la lettera di Pier Silvio Berlusconi.