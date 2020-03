Coronavirus, nuovi stravolgimenti in casa Rai: alcuni programmi sono stati cancellati, la decisione del palinsesto a causa dell’emergenza virus

Nuovi cambiamenti all’interno dei palinsesti televisivi, a causa dell’emergenza scaturita dal Coronavirus, che negli ultimi giorni non solo ha reso l’intera Italia zona rossa, ma si è anche estesa nel resto dei paesi del Globo. Le televisioni sono impegnate h 24 nel fornire aggiornamenti e notizie utili a tutti i cittadini, affinché sappiano sempre cosa sta accadendo, dato il divieto di uscire di casa. Secondo quanto riportato da Dagospia, nelle prossime ore, i vari palinsesti televisivi e in particolare quelli Rai, subiranno dei forti cambiamenti, per permettere ai programmi d’informazione di avere un maggiore spazio nell’arco della giornata. Ovviamente non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma pare che questi cambiamenti avverranno il prima possibile. Ricordiamo che anche gli spazi pubblicitari ora sono dedicati ai messaggi sul coronavirus, le regole da seguire e i comportamenti da adottare per evitare rischi di contagio. Molti programmi erano stati già sospesi, o avevano cambiato radicalmente assetto, ma pare che questo non basti. I nuovi tagli sarebbero indispensabili per le prossime settimane.

Coronavirus, nuovi stravolgimenti in casa Rai: programmi cancellati

Stando a quanto riportato da Dagospia in casa Rai i primi programmi ad essere sospesi saranno: Vieni da Me e La prova del cuoco. I due programmi dovrebbero lasciare ampio spazio a ‘Storie Italiane’ e ‘La vita in diretta’ che si allungano: il programma di Eleonora Daniele chiuderà alle 13:20, mentre invece il format condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini si anticipa alle are 14:00 alle 18:40. Tutto questo per dare ancor più spazio all’informazione, ma non è finita qui. per quanto riguarda gli altri programmi sappiamo dirvi che: ‘I Soliti ignoti’ è stato sospeso per 14 giorni ma andrà regolarmente in onda fino a sabato 14 marzo, con le puntate già registrate, ma da venerdì 13 saranno in replica. Allo stesso modo anche ‘L’Eredità’, regolarmente in onda fino al 22 marzo, poi in replica. Saranno sospese a partire da venerdì le registrazioni di “Buongiorno benessere” e tutte le produzioni condotte da Gigi Marzullo. Stessa identica sorte anche per ‘S’è fatta notte’.

Le squadre tecniche Rai saranno dimezzate e saranno incrementati i servizi di igienizzazione dei locali utilizzati dallo staff e non. Tutti i lavoratori saranno dotati di mascherine e altre precauzioni al fine di limitare i rischi di contagio. Ovviamente non ci resta che aspettare per avere conferma di quanto riportato da Dagospia sui nuovi stravolgimenti in casa Rai.