Coronavirus, cambiano i palinsesti tv: la lista delle trasmissioni sospese

L’emergenza Coronavirus diventa sempre più allarmante e, inevitabilmente, ha sconvolto anche la programmazione in tv. Se inizialmente molte trasmissioni sono andate in onda senza pubblico in studio, nuovi provvedimenti sempre più drastici hanno coinvolto molti programmi. Alcuni dei quali, inevitabilmente, sono stati sospesi fino a data da destinarsi. L’obiettivo dei canali tv è quello di dare più spazio possibile all’informazione e alle testate di cronaca in diretta. Alcune trasmissioni, inoltre, sono state cancellate proprio per l’impossibilità della registrazione, dopo l’ultimo decreto del Governo, secondo cui l’Italia intera è ‘zona protetta’. In seguito, tutte le trasmissioni sospese a causa del Coronavirus.

Coronavirus, cambiano i palinsesti tv: la lista delle trasmissioni Rai e Mediaset sospese

La terribile emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese ha messo a dura prova anche la nostra tv. I palinsesti sia Rai che Mediaset hanno subito forti cambiamenti, decidendo di sospendere alcune importanti trasmissioni. Ecco la lista dei programmi sospesi:

Domenica Live

Verissimo

CR4 – La Repubblica delle Donne

Le Iene

Quarta Repubblica

Pressing Serie A

Tiki Taka

Queste le trasmissioni Mediaset momentaneamente cancellate.I programmi di calcio, naturalmente, sono stati sospesi poiché anche tutte le manifestazioni sportive sono state interrotte. In seguito, i programma Rai sospesi:

La Corrida

Made in Sud

I soliti ignoti

Porta a porta

L’eredità

Detto Fatto

La prova del cuoco

Vieni da me

Tv Talk

Ballando con le stelle

Sospeso, da mercoledì 11 marzo, anche L’assedio di Daria Bignardi su Nove. Con un comunicato ufficiale, invece, Mediaset ha comunicato quali seguitissimi programmi proseguiranno:

Striscia la notizia, Grande Fratello Vip e Amici, quindi, andranno regolarmente in onda, naturalmente rispettando le regole di sicurezza imposte dal decreto, onde limitare il contagio.