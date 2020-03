Coronavirus, sospeso anche Ballando Con Le Stelle: il programma di Milly Carlucci non può andare in onda a causa dell’emergenza in atto, ecco quando comincerà.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo letteralmente in ginocchio l’Italia. E’ un momento difficile ed estremamente delicato per il nostro Paese, che si trova a fronteggiare una pandemia, così come è stata definita ieri dal Premier Giuseppe Conte nel suo discorso televisivo a reti unificate. Gli italiani sono chiamati a non uscire di casa se non per ragioni indispensabili, e questo sta avendo conseguenze inevitabili anche sull’economia del Paese e su tanti settori del mondo del lavoro. Anche lo spettacolo non fa differenza. In questo periodo, infatti numerosi programmi Mediaset sono stati sospesi per lasciare più spazio possibile all’informazione. Anche la Rai ha deciso di interrompere alcune sue trasmissioni di successo, soprattutto a causa delle misure sanitarie che vietano il contatto ravvicinato tra le persone. Ora, anche Ballando con le Stelle, che sarebbe dovuto partire il 28 marzo, è stato sospeso: ecco cos’è successo e quando andrà in onda il talent di Rai Uno.

Ballando con le Stelle sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus: ecco quando andrà in onda

Nei giorni scorsi erano state diffuse le nuove regole di Ballando Con le Stelle, che sarebbe dovuto partire il 28 marzo con degli accorgimenti dovuti all’emergenza Coronavirus. Gli autori avevano infatti deciso che le coppie in gara avrebbero ballato mantenendo la distanza di un metro l’uno dall’altro, con tanto di segnaletica sul pavimento. Distanza anche tra i giudici, con Selvaggia Lucarelli in collegamento da Milano, e l’aggiunta di una nuova sala relax per le coppie, in modo da evitare affollamenti in una sola stanza tra un’esibizione e l’altra. Ora, però, le cose sono cambiate di nuovo. Stando alle notizie riportate dai siti Davidemaggio e Blogo, Ballando con Le Stelle è stato sospeso. Le nuove regole, a quanto pare, non bastano a tenere al sicuro i protagonisti dello show e, vista a gravità della situazione in Italia, si è deciso di far slittare il programma.

Ma quando andrà in onda il talent di Rai Uno? La data certa non si conosce ancora, anche perché dipende da come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Stando alle indiscrezioni, Milly Carlucci avrebbe rifiutato di far slittare il programma a settembre, per cui la messa in onda potrebbe partire ad aprile, dopo Pasqua, e continuare poi fino all’estate. Il tutto, ovviamente, sempre se l’emergenza Coronavirus dovesse rientrare, come tutti si augurano.