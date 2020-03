Coronavirus, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono risultati positivi al test: l’annuncio social dei coniugi impegnati in Australia per lavoro

Poche ore fa è giunta una notizia davvero destabilizzante, il virus che sta facendo tremare l’Italia, dopo la Cina, si sta diffondendo a macchia d’olio anche all’estero. Giungono notizie che ormai siamo in uno stato di Pandemia, poiché ha colpito tutte le Nazioni del Globo, eccetto l’Antartide. Purtroppo la propagazione del virus è sempre più veloce e i vari Paesi stanno iniziando ad attuare impostanti manovre di sicurezza. I primi contagi iniziano ad esserci anche tra le celeb oltreoceano, è il caso dell’attore premio Oscar Tom Hanks e la moglie Rita Wilson. I due si trovavano in Australia per motivi lavorativi. La donna reduce da un cancro al seno, ha ricominciato a cantare e in questi giorni sarebbe dovuta essere in tour in Australia. La notizia ha sconvolto il mondo del cinema e i milioni di fan della coppia, che si sono affrettati a scrivere sotto il post di Hanks per conoscere le sue attuali condizioni di salute. Hanks ha annunciato la situazione attraverso un post su Instagram, in cui mette al corrente tutti di quanto sta accadendo.

Coronavirus, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson positivi al test: l’annuncio social

Tom Hanks e la moglie Rita hanno deciso di comunicare a tutti i fan che in questo momento si trovano in Australia e che in seguito a degli accertamenti sono risultati positivi al Covid- 19. Come ha spiegato l’attore sui social network, e in particolare sul suo profilo Instagram Ufficiale, da qualche giorno lui e la moglie stavano vivendo un momento di stanchezza molto forte, con una leggera febbre e brividi di freddo. Ovviamente, data la situazione che ci stiamo trovando a vivere, hanno ritenuto opportuno recarsi in un centro per fare un tampone, che poi è risultato positivo al Coronavirus. All’interno del messaggio indirizzato a tutti i fa, Hanks ha scritto così: “Salve ragazzi, io e Rita siamo giù in Australia. Ci siamo sentito un po’ stanchi, avevamo un po’ di raffreddore e indolenzimenti, Rita anche i brividi che andavano e venivano. Come è giusto che sia in questo periodo ci siamo sottoposti al test del Coronavirus e siamo risultati positivi e ora seguiremo il protocollo necessario per la salute degli altri e la nostra. Affronteremo questa situazione giorno per giorno e vi terremo informati. Prendetevi cura di voi. Hanks”.

A questo punto non ci resta che aspettare per capire quali saranno gli sviluppi della situazione e se altre persone vicino la coppia abbia contratto il virus. Speriamo che tutto possa risolversi per il meglio.