Don Matteo 12, anticipazioni del 12 marzo 2020: questa nuova serie è quasi giunta al termine, quindi scopriamo insieme la trama della penultima puntata

Ormai le avventure e spesso disavventure di Don Matteo tengono banco nella casa degli Italiani da molti anni e ogni anno riescono a tenere incollati i telespettatori davanti lo schermo. Come sempre al fianco del parroco più famoso della tv, c’è ancora una volta il fido amico Cecchini, che con i suoi guai riesce ad alleggerire i momenti di tensione causati dagli omicidi o dai reati che vengono commessi a Spoleto. Nelle scorse puntate abbiamo visto più volte il povero Parroco accusato di crimini che poi si è scoperto non aver commesso, poi c’è stato l’incontro col Papa, Cecchini che si improvvisa Parroco di Spoleto e Anna, che è ancora alle prese con le questioni di cuore che la vedono divisa tra Sergio e Marco. Le puntate andate in onda quest’anno portavano il nome dei comandamenti e stasera la puntata che andrà in onda sarà ‘Non desiderare la donna d’altri’.

Don Matteo 12, anticipazioni 12 marzo: trama penultima puntata

Puntata 9 – Non desiderare la donna d’altri: Innanzitutto la puntata si apre con la convocazione di Sofia al comando dei Carabinieri. La ragazza dopo aver rivelato a Jordi di aver introdotto lei la droga alla festa dell’amico, avrà dei seri problemi con la giustizia. Nel frattempo Jordi decide di non voler sapere più nulla della ragazza e si concentra anima e corpo sulla danza, per poter superare un provino che gli garantirebbe l’accesso ad una prestigiosa scuola di Danza. Il comando dei Carabinieri vive attimi di scompiglio, a causa di un malessere improvviso di Cecchini. L’uomo portato in Ospedale, si scopre soffrire di un singolare disturbo, non riesce più a sentire le voci maschili. A tal proposito il Comandante Anna e il PM Nardi cercano di aiutarlo in ogni modo, ma come sempre l’uomo ne combinerà di tutti i colori, coinvolgendo anche Patatino, il cane dei due ex fidanzati. Tra Sofia e Cecchini, Anna sarà impegnata ad indagare insieme a Don Matteo su un tentato omicidio. Il parroco è infatti riuscito a salvare una donna intrappolata in un incendio.

Come se non bastasse, il capitano dei Carabinieri si trovare a dover fare i conti con i suoi problemi di cuore. Dopo essersi lasciata andare con Sergio inizia a nutrire dei dubbi e non riesce a capire se i sentimenti nei suoi confronti siano reali o provi ancora qualcosa nei confronti del Pm Nardi.