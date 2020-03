Emma Marrone e Alessandra Amoroso, gaffe durante la videochiamata su Instagram: episodio ‘imbarazzante’ in diretta, ecco cos’è successo.

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone sono grandi amiche ormai da tanti anni. Entrambe vincitrici di Amici rispettivamente nel 2009 e nel 2010, le due cantanti hanno raggiunto un grandissimo successo dopo il talent di Canale 5 e sono diventate presto professioniste molto apprezzate della canzone italiana. Emma in questi mesi è sotto i riflettori per il suo album Fortuna, uscito da poco e già in vetta alle classifiche, mentre la Amoroso sta vivendo un periodo di pausa dal lavoro e da poco ha chiuso la sua storia d’amore con Stefano Settepani, al quale era legata da circa 3 anni e mezzo. Momenti di vita completamente diversi, dunque, per le due artiste, che però condividono l’affetto e la stima reciproca, come hanno sempre dichiarato anche in tv. Qualche ora fa le due amiche sono state protagoniste di un episodio davvero ‘imbarazzante’ durante una videochiamata in diretta su Instagram: l’incredibile gaffe della Amoroso ha fatto divertire i followers, ecco cos’è successo.

Emma e Alessandra Amoroso, esilarante gaffe durante la videochiamata: ‘imbarazzo’ in diretta per le due cantanti

Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono molto amiche e qualche ora fa sono state protagoniste di un’imperdibile videochiamata in diretta su Instagram. Vista l’emergenza Coronavirus che sta costringendo tutti gli italiani a rimanere in casa più tempo possibile, Emma ha pensato bene di ingannare il tempo facendo appunto una videochiamata su Instagram alla sua amica e collega Alessandra, che le ha risposto con il suo solito sorriso, senza rendersi conto di essere in diretta su Instagram davanti a migliaia di followers. Convinta di aver risposto a una semplice videochiamata su Whatsapp, la Amoroso si è mostrata in pigiama e ha cominciato a raccontare a Emma di essere appena stata in bagno.

Quando Emma ha fatto notare ad Alessandra di essere in diretta su Instagram davanti a tantissime persone, la Amoroso è scoppiata in una fragorosa e imbarazzata risata, facendo divertire le migliaia di persone che intanto stavano guardando e ascoltando tutto il suo racconto. Un momento davvero imperdibile, insomma, che è riuscito a regalare un po’ di allegria in questi giorni difficilissimi per l’Italia intera.