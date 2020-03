Gf Vip, Adriana Volpe contro Antonio Zequila dopo la confessione del presunto flirt: “Gli effetti che hanno le parole” il toccante messaggio

Nuovi strascichi tra Adriana Volpe e Antonio Zequila questa sera: i due ritornano sull’argomento che ormai da settimane impazza sul web, stiamo parlando del loro presunto flirt. Alfonso Signorini, ha mandato in rewind le immagini di tutte le discussioni delle scorse settimane tra i due. Tutto è partito da un confessionale di Antonio Zequila con Patrick, in cui l’uomo confessava che tra lui e Adriana Volpe, molti anni fa c’è stato un flirt. Il tutto è poi stato ripetuto poco dopo a bordo piscina con Andrea Denver, il quale ha chiesto ad Antonio se fosse vero. Tutto ciò ha scatenato le ire di Adriana Volpe, che ha dichiarato di non essere mai stata con Antonio Zequila. Molti sono stati gli episodi di scontro tra i due in cui ognuno cercava di far prevalere la propria ragione e verità. Ovviamente anche gli altri coinquilini della casa si sono schierati e in particolare Valeria Marini ha affermato che sebbene sia molto amica di Antonio Zequila, trova che se una donna non voglia parlare del suo trascorso con un uomo non è obbligata a farlo, che sia vero o meno.

Gf Vip, Adriana Volpe contro Zequila: “Gli effetti che hanno le parole”

Adriana stasera ha voluto fare un discorso sull’importanza che si da alle parole, affinché si impari a dargli un peso. La donna ha così proseguito: ” Adesso immaginiamo di avere difronte a noi una ragazza di 18 anni che viene da voi, che potrebbe essere vostra sorella, vostra nipote, vostra figlia, viene da voi e vi dice ‘sai mamma oggi sono a pezzi perché a scuola una ragazzo che si crede un grande playboy. All’inizio lui ha raccontato che ha avuto una storia con me, io ho accettato la cosa ed è passato. Poi per condire il tutto, per rendere ancora più convincente la sua storia ha iniziato a dire che siamo stati a letto insieme e per rendere più verosimile la cosa, ha iniziato a dare anche dei dettagli. Sai mamma, a scuola dicono che abbiamo fatto sesso nella stanza di scienze, Adesso tutta la scuola parla di questo, i professori, i compagni.’ Quello che voglio farvi capire è che una figlia che viene e ti racconta questo e il luogo in cui lo vive è il suo micro macro mondo. Quando succede una cosa come questa, mi dico e vi chiedo quale sarebbe la vostra reazione di fronte a questa bambina, questa ragazza. Le direste ‘Dai ridici sopra’ oppure ‘Mi presenti questo ragazzo che ci voglio parlare’. Oggi noi dobbiamo imparare il rispetto per il prossimo, per la libertà di una donna, la dignità di una donna e la femminilità di una donna e la libertà.”

Il discorso di Adriana è stato ampiamente condiviso e compreso da Signorini. La lite con Zequila è stata messa a tacere e l’uomo ha dichiarato di non voler più tornare sull’argomento.