GF Vip, Andrea Denver e Adriana Volpe troppo vicini: parla la fidanzata del modello, in un’intervista al settimanale Chi.

È uno dei protagonisti più amati dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Bello come il sole, Andrea Denver ci ha messo poco a conquistare i telespettatori. E non solo per il suo notevole aspetto fisico: il modello ha dimostrato di essere molto sensibile, educato e mai sopra le righe. L’uomo perfetto, insomma, che tante donne vorrebbero al proprio fianco. Ma nel cuore di Denver c’è spazio solo per lei, Anna Wolf, la sua fidanzata che vive in America. E proprio la bellissima modella ha parlato della storia con Andrea in un’intervista sul settimanale Chi. Un’intervista in cui Anna ha parlato anche del particolare rapporto tra il suo fidanzato e Adriana Volpe. Cosa ne pensa la bella modella? Ve lo sveliamo subito.

GF Vip, parla la fidanzata di Andrea Denver: cosa pensa del rapporto con Adriana Volpe

Anna Wolf è super innamorata di Andrea Denver: il suo sentimento non è cambiato ed è certa che il suo fidanzato non la tradirà. La modella ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in cui sottolinea che il suo amore per Andrea non è cambiato: “Mi fido di lui e lo amo”. Ma, inevitabilmente, la fidanzata di Denver ha detto la sua anche sulla forte amicizia che lega il concorrente e Adriana Volpe. Un rapporto in cui, molti telespettatori, hanno visto qualcosa in più di una semplice amicizia. Ma Anna sembra essere molto tranquilla anche su questa questione: “Fa parte del gioco, io conosco Andrea. E poi mi scusi, ma Adriana non è sposata?”. Insomma, la modella non sembra preoccupata della vicinanza tra la conduttrice e il suo fidanzato, che vede piuttosto giù di morale: “Non si sta divertendo in questo momento, io e la sua famiglia lo conosciamo bene. Sappiamo che non è il vero Andrea perché ha un po’ perso il sorriso, e questo mi fa male”. Ma Anna non vede l’ora di riabbracciare il suo fidanzato, al termine dell’esperienza al GF Vip e aggiunge: “Sono sicura che non tradirà il nostro sentimento, le nostre parole dette prima di entrare nella Casa. Lo amo quando uscirà gli dirò che non ho mai dubitato del suo amore”.

Insomma, Anna Wolf è davvero pazza di Denver! E, durante la diretta di ieri, Alfonso ha informato il concorrente sull’intervista della modella, confermandogli l’amore che prova per lui. “Siete una bellissima coppia!”, aggiunge il conduttore. E a voi, piacciono Andrea ed Anna?